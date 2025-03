Con «Acque sorgenti» Uniacque e Cai celebrano l’oro blu

Il Club ha anche predisposto una serie di uscite sul territorio volte a “mappare” le sorgenti di alcuni territori: «il 25 aprile eseguiremo un monitoraggio della zona di Bergamo e delle immediate vicinanze. Il 10 maggio, il nostro gruppo “Juniores” si recherà in Val Vertova per individuare le falde della zona. Abbiamo anche un’escursione in programma per l’8 giugno, in una zona da definire sulla base delle segnalazioni. Infine, il 14 settembre saremo in alta Val Brembana», conclude Danilo Donadoni, presidente della Commissione Tutela Ambiente Montano (TAM) del CAI di Bergamo.