Dalmine, «C’è un tempo da scoprire» per tutte le età

Il primo grande appuntamento si terrà sabato 19 ottobre alle 21 al Teatro Civico di Dalmine con «Andavo ai 100 all’ora», lo spettacolo di e con Paolo Cevoli, comico e cabarettista che in questo spettacolo immaginerà di raccontare ai sui nipoti come era la vita di quando lui era un bambino, senza internet, senza smartphone, con la televisione in bianco e nero e senza gli amati apericena. Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Paolo fino ai giorni nostri non per dire che «una volta era meglio…» anzi! Ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi. Il biglietto avrà un costo di 15 euro, ridotto a 8 euro per persone con disabilità al 100%. I biglietti potranno essere acquistati nella settimana dello spettacolo, il giovedì dalle 15 alle 18 in biblioteca, il venerdì dalle 10 alle 12.30 in biblioteca e il giorno dello spettacolo nel Teatro Civico dalle 17 alle 19 e dalle 20 alle 20.50. La prenotazione è consigliata.