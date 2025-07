Guida agli eventi del weekend (18 – 20 luglio)

Se il termometro segna temperature in aumento per tutto il weekend, il palinsesto di eventi in programma a Bergamo cercherà di rendere il caldo più sopportabile con tre giorni ricchi di appuntamenti che sapranno soddisfare i gusti e gli interessi di tutti. Concerti, street food, degustazioni, spettacoli, visite guidate e cinema sotto le stelle: ecco a voi il segreto per un fine settimana che non vi farà dire «oggi non ho niente da fare!».