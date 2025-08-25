Per la «Festa di Sant’Alessandro» Gabriele Vacis porta in Cattedrale una «Meditazione sul tempo»

Classe 1991, giornalista e bergamasca nell’anima. Ho iniziato a scrivere per L’Eco di Bergamo nel 2013 e da allora non mi sono più fermata. Coloro le…

«Eppure va, Domenico, e non dirmi che sono crudele! Porta il mio ultimo saluto alla città dove io sono nato. Tu sei il superstite legame con il mondo che un tempo fu anche mio. I più recenti messaggi mi hanno fatto sapere che molte cose sono cambiate, che mio padre è morto, che la Corona è passata a mio fratello maggiore, che mi considerano perduto, che hanno costruito alti palazzi di pietra là dove prima erano le querce sotto cui andavo solitamente a giocare. Ma è pur sempre la mia vecchia patria».