«Ti guardano come se fossi parte della foresta»: Shelly Masi e una vita tra i gorilla

A guidare il gruppo, nella vita quotidiana, sono spesso le femmine. Sono loro a camminare davanti al maschio e a condurre il gruppo verso gli alberi da frutto. Possiedono una sorta di mappa mentale della foresta: ricordano dove si trovano le risorse e in quale stagione saranno disponibili. Il maschio assume invece il comando quando il gruppo deve essere difeso da un pericolo. Anche le decisioni sulla composizione del gruppo possono passare dalle femmine. Masi racconta il caso della femmina dominante del gruppo Makumba, che aveva impedito ripetutamente ad altre femmine di unirsi al gruppo nonostante il silverback le avesse accolte. Aveva riconosciuto che il maschio, ormai anziano, non avrebbe avuto la forza necessaria per proteggerle. Poco più di un anno dopo, quel maschio sarebbe stato aggredito e ucciso.