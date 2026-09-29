Per la ventiquattresima volta la città si illumina di meraviglia, stupore e scoperta con «BergamoScienza»

L’incontro partirà infatti dal concetto di spazio peripersonale, quella porzione di spazio che percepiamo come vicina al nostro corpo e che può modificarsi in relazione alle interazioni con l’ambiente e con le altre persone. Il nostro “spazio corporeo”, dunque, non è necessariamente un confine rigido: può espandersi o restringersi a seconda di ciò che facciamo e delle relazioni che instauriamo. Le ricerche raccontate da Serino aprono poi una prospettiva ancora più sorprendente: l’interazione con gli altri potrebbe avere conseguenze che coinvolgono persino il sistema immunitario. Secondo gli studi citati nel programma, osservare una persona malata può essere sufficiente ad attivare una prima risposta immunitaria preparatoria. È un terreno di ricerca che porta direttamente verso alcuni dei fenomeni più difficili da comprendere nel rapporto tra mente e corpo, come l’effetto placebo e il suo opposto, il nocebo. Un incontro, quindi, in cui le neuroscienze diventano anche uno strumento per interrogarsi su quanto siano davvero separati il nostro corpo, la nostra mente e il mondo che ci circonda.