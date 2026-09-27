Perché non tutti i dolcificanti sono uguali? Lo spiega la chimica del dolce

I dolcificanti artificiali sono creati con uno scopo ben preciso: massimizzare la dolcezza senza introdurre calorie. Iniziamo la nostra scalata tra le molecole più dolci partendo dall’acesulfame K (intensità 200) e l’aspartame (intensità 220). Questi due composti sono tra i più diffusi, spesso usati in combinazione per ottenere un profilo di sapore migliore, ma dalla natura chimica diversa. Infatti, se l’acesulfame K è il sale potassico di una molecola eterociclica che contiene zolfo, azoto e ossigeno, l’aspartame è un derivato che combina due amminoacidi, ovvero i blocchi costituenti delle proteine, qualcosa che non immaginerei mai avere un sapore dolce! A 600 volte la dolcezza dello zucchero troviamo uno strettissimo parente del saccarosio, il sucralosio. Per ottenerlo è sufficiente sostituire selettivamente qualche gruppo funzionale idrossilico dello zucchero con degli atomi di cloro così che l’interazione con i recettori gustativi cambi marcia. Per qualche ragione i nostri recettori del dolce sono molto affini al cloro, e il sucralosio sfrutta proprio questa proprietà. Citiamo tra i più potenti dolcificanti approvati per il consumo in Europa il neotame e l’advantame, due derivati di sintesi dell’aspartame che raggiungono un livello di dolcezza di 10.000 e 20.000 volte in più rispetto allo zucchero. Ammetto che su queste scale è difficile comprendere quanto siano dolci queste sostanze; infatti, il loro dosaggio spesso rientra nell’ordine dei milligrammi per porzione.