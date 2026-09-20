Viaggio in Vietnam, dove tutto corre ma nessuno ha fretta

Il sole sorge rapidamente a tropici. Nei parchi delle città – Ho Chi Minh, la capitale Hanoi, la cittadella imperiale di Hue – c’è chi corre già prima dell’alba, chi pratica esercizi di aerobica e tai chi. E poi arrivano i motorini, tutti insieme, come fiumi che hanno rotto gli argini. Strisce pedonali e semafori non mancano, ma la precedenza è più un suggerimento che una regola. Si attraversa semplicemente alzando le braccia per farsi notare, perché nessuno si ferma («non riesco nemmeno a fare una foto perché ho paura di essere investita» scherza Olga, l’amica che mi porto a casa da questo viaggio).