Avere un’idea non basta: al «Creo-Lab» gli studenti imparano a trasformarla in realtà

È un cambiamento che gli stessi studenti raccontano quando descrivono ciò che portano a casa dal «Creo-Lab». Per Stefano è la capacità di essersi «messo in gioco» e di aver imparato a lavorare sul campo. Per Lucrezia il lavoro in team e la possibilità di confrontarsi in modo più naturale con persone adulte e professionisti. Per Luca il lavoro su un progetto reale e la gestione di scadenze concrete. Per Francesca, soprattutto, la scoperta che tra un’idea e la sua realizzazione non c’è necessariamente un abisso. E forse è proprio questo il risultato più importante del laboratorio: non insegnare agli studenti ad avere necessariamente l’idea giusta, ma dare loro gli strumenti per capire come si passa da un’intuizione a qualcosa che può essere messo alla prova nel mondo reale. Un percorso che, come racconta Minola, può aiutare i ragazzi anche a «connettere i puntini», mettendo a fuoco il senso del proprio percorso accademico e arrivando a capire meglio «come sono e dove vado».