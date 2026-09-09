«Molte Fedi» ci fa riscoprire simili e uniti nel valore della promessa

FM: Anche questa è una sfida da aggiungere alle due precedenti di cui abbiamo parlato. Non ci nascondiamo: il dialogo fra culture diverse e la ricerca della pace è un cammino complesso e sarebbe presuntuoso credere che una manifestazione culturale, da sola, possa suggerire la ricetta perfetta per la convivenza fra i popoli. Non offriamo soluzioni, ma spazi per conoscere le differenze e non averne paura. Il nostro, in relazione al panorama nazionale e internazionale che abbiamo di fronte, è forse un discorso minoritario. La corrente del fiume, se così si può dire, pare scorrere in tutt’altra direzione. Quando si è convinti della validità proprie idee, però, non si può fare che come i salmoni: andare controcorrente.