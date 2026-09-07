Pagine da ascoltare. Torna «Fiato ai Libri», la rassegna pop di teatro lettura

Non profili da scrollare, schermi da guardare e nemmeno pagine da sfogliare in casa sul divano, ma attori, lettori e lettrici in carne ed ossa da ascoltare, spesso accompagnati da musicisti e cantanti che portano in scena i gialli di Agatha Christie o le avventure di Jack London o l’incontro tra un autore come Ballard e la new wave dei Joy Division. Il tutto insieme ad altri curiosi o appassionati che partecipano a « Fiato ai Libri », una rassegna itinerante che dal 10 settembre al 5 novembre porta 24 spettacoli gratuiti di teatrolettura per adulti e bambini in biblioteche, spazi sociali e perfino in un’azienda e in un’abbazia benedettina.