Pagine da ascoltare. Torna «Fiato ai Libri», la rassegna pop di teatro lettura

Non profili da scrollare, schermi da guardare e nemmeno pagine da sfogliare in casa sul divano, ma attori, lettori e lettrici in carne ed ossa da ascoltare, spesso accompagnati da musicisti e cantanti che portano in scena i gialli di Agatha Christie o le avventure di Jack London o l’incontro tra un autore come Ballard e la new wave dei Joy Division. Il tutto insieme ad altri curiosi o appassionati che partecipano a « Fiato ai Libri », una rassegna itinerante che dal 10 settembre al 5 novembre porta 24 spettacoli gratuiti di teatrolettura per adulti e bambini in biblioteche, spazi sociali e perfino in un’azienda e in un’abbazia benedettina.
Filo rosso che collega le edizioni precedenti a quella del 2026 è l’entusiasmo: «Abbiamo pensato a un festival che sia coinvolgimento, inclusione e voglia di stare insieme; una chiave pop per avvicinarsi alla lettura o ritrovarne il piacere condiviso, per persone di tutte le età» spiega Giorgio Personelli, direttore artistico dell’appuntamento unico in Italia, promosso dai Sistemi Bibliotecari Seriate Laghi e Bassa Pianura Bergamasca. Ogni serata si può raggiungere anche senza auto, grazie al progetto di car sharing BlaBlaFaL.
«Il successo di questo festival diffuso lo confermano i numeri - aggiunge Personelli - con una media di 300 persone a serata ci siamo ritrovati a registrare il tutto esaurito in alcuni casi. Sono cifre molto importanti considerando che si tratta di spettacoli basati sulla lettura».
La lettura a più dimensioni
Uno dei tratti distintivi della rassegna è la capacità di incrociare diversi linguaggi, in primis la musica, ma da quest’anno spazio anche al cinema: tra le proposte di «Fiato ai Libri», un incontro tra l’Amleto shakespeariano e quello del botteghino, con un appuntamento dedicato al romanzo che ha ispirato il grande schermo: il libro di Maggie O’Farrell «Nel nome del figlio – Hamnet» (26 settembre, Casazza).
Una proposta che si affianca a quelle pop come «Senza fine», lo spettacolo in cui la musica di Ornella Vanoni incontra la Madame Bovary di Flaubert (10 ottobre, Costa Volpino). Le canzoni dei Joy Division di Ian Curtis invece saranno cuore dell’esibizione dei Moostroo, che firmano la colonna sonora del libro «Il condominio» di Ballard, l’opera preferita del cantante inglese (19 ottobre, Castelli Calepio).
Spazio anche Miles Davis, a cui è dedicato un intero appuntamento in compagnia di grandi musicisti jazz come Fabio Brignoli, Stefano Bertoli e Francesco Chebat (11 settembre, Zandobbio). Sul palco anche un’intera banda, quella della città di Seriate, che in collaborazione col festival Funesto proporrà il tessuto sonoro per «Mentre morivo» di William Faulkner (16 ottobre, Gorlago).
Tra gli appuntamenti da non perdere quello con l’ex commissario tecnico della nazionale di pallavolo maschile Mario Berruto, che proporrà una lezione spettacolo dedicata ai libri che l’hanno ispirato di più (1 ottobre, Mornico al Serio). Accanto a questo il mini ciclo di classici, che quest’anno è dedicato a Jack London: «Il richiamo della foresta» con Lucilla Giagnoni (15 ottobre, Treviglio), «Il tallone di ferro» con Michele Marinini (22 ottobre, Costa di Mezzate) e «Martin Eden» con Giuseppe Cederna (5 novembre a Seriate).
Winnie the Pooh e gli altri. Una serie di appuntamenti per piccoli lettori
Anche quest’anno la rassegna dedica spazio anche ai bambini e alle bambine con tre date dedicate alla letteratura per l’infanzia. Un viaggio che parte dal Bosco dei Cento Acri dove incontrare Winnie the Pooh e i suoi amici il 27 settembre a Cenate Sopra, per arrivare a «Stretta è la foglia, larga è la via», l’appuntamento del 18 ottobre con le grandi fiabe italiane a Torre de’ Roveri, nell’insolito spazio di un’azienda come Meccanotecnica SPA (ingresso su prenotazione).
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In programma anche «Il rinomato catalogo Walker & Dawn», un grande successo recente dello scrittore Davide Morosinotto, che sarà presente al Castello di Castelli Calepio per un firma copie e un incontro con il pubblico.
Al festival in car sharing con BlaBlaFaL
La lettura per «Fiato ai Libri» è all’insegna della sostenibilità, «grazie alla collaborazione con gli studenti della scuola secondaria superiore Majorana di Seriate: supportati dal docente Diego Zanga, i ragazzi hanno sviluppato BlaBla FaL, sull’onda della celebre app per scambio di passaggi - spiega Personelli - Utilizzarla è molto semplice, basta collegarsi al sito della rassegna e registrarsi alla piattaforma per offrire o cercare un passaggio. Già lo scorso anno si è creata una comunità di persone che escono di casa per andare ad ascoltare delle storie insieme. Il che significa meno spreco di carburante, meno emissioni e maggiore socialità. Lo scorso anno i passaggi sono stati ben 40».