Bebè in arrivo? Un quadretto «fai da te» per celebrare la nascita

Un consiglio sempre valido è quello di aggiungere tridimensionalità inserendo alcuni elementi in rilievo. Questo stratagemma è così efficace che ci permette di ottenere un ottimo risultato anche se il tempo a disposizione è poco. Il modo più rapido per realizzare un quadretto della nascita, ad esempio, è crearne una versione digitale stampabile : in rete si trovano modelli personalizzabili, da scaricare o da usare come ispirazione, ed è una buona idea utilizzarli se non si ha una buona calligrafia. Basta stamparne più copie, utilizzarne una come sfondo e ritagliare alcuni dettagli dalle altre, per poi incollarli sullo sfondo con uno spessore sotto che li farà risultare in rilievo. A tale scopo si può utilizzare del nastro biadesivo spessorato, piccoli distanziatori adesivi o semplicemente un cartoncino più spesso. In questo modo alcuni elementi rimarranno leggermente sollevati: diversi livelli sovrapposti danno profondità anche a una composizione molto semplice, e il risultato ci stupirà in positivo.