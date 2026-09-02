La scoperta è un modo di guardare: a Treviglio torna il festival della cultura

Sabato 5 settembre le vie del centro storico saranno attraversate da «Oltre lo specchio», performance di teatro fisico e danza acrobatica aerea a cura di Irene Roberti. Sette performer accompagneranno il pubblico in un percorso fatto di specchi, danza aerea e coreografie corali, trasformando lo spazio urbano in un palcoscenico e affrontando il tema dell’identità individuale e delle pressioni sociali. La sera, nel cortile delle Scuole Cameroni, sarà invece il mito a prendere vita con «Argonautiche – L’avventura più antica del mondo», inserito nel cartellone di «deSidera Teatro Festival». Attraverso l’interpretazione di Silvio Castiglioni, il viaggio degli Argonauti diventerà un racconto fatto di avventura, meraviglia e ironia, capace di mettere in dialogo la letteratura greca con le emozioni e le fragilità dell’uomo contemporaneo.