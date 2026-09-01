Cinque scatti che svelano la fotografia di Eugenio Goglio

Al centro c’è il pittore Giacomo Calegari, di Piazza Brembana, con la tavolozza, ritrattista della Bergamo borghese; Francesco Albera, conosciuto da Goglio a Milano, tiene il busto dedicato a Umberto I; Giacomo Mostacchi, fabbro e costruttore di orologi da torre, è riconoscibile dagli strumenti del mestiere, una chiave inglese in mano e una ruota dentellata ai suoi piedi. Sono tutti sotto lo sguardo attento del padrone di casa, Gerolamo Calvi, sindaco di Piazza Brembana, che guida il rinnovamento architettonico del paese. «Goglio ritrae anche i suoi amici e colleghi. È una fotografia che mette in mostra l’orgoglio di una valle che non è solo fatica e sudore nei campi e nei boschi, ma è anche genio artistico», racconta il curatore. La scelta degli strumenti rende ciascuno riconoscibile e restituisce un’idea dell’arte ancora fortemente legata all’artigianalità. In Val Brembana, alla fine dell’Ottocento, osserva Fiorina, il vero artista era soprattutto chi scolpiva una statua o dipingeva un quadro. La fotografia era una novità e non aveva ancora lo stesso valore delle altre arti. Goglio sceglie così di presentarsi prima di tutto come artista.