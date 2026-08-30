Gen Z e turnover: perché un giovane su due lascia il lavoro

I due fenomeni sono collegati. Dove la contrattazione collettiva è debole e l’informazione è opaca, al lavoratore resta una sola leva negoziale: la porta. Il turnover della Gen Z, letto così, smette di essere un enigma psicologico generazionale e si mostra per quello che è: un segnale di mercato. In un contesto post-pandemico in cui la domanda di lavoro supera l’offerta in molti comparti tecnici e di servizio, i giovani hanno margini di uscita che i loro genitori non avevano. E li usano razionalmente. Nessuna mutazione antropologica, nessun tramonto dell’etica del lavoro. Si tratta del comportamento più antico del mondo: cercare condizioni migliori.