Torna in città il «Donizetti Festival Fiati»: un mese all’insegna della grande musica e della didattica

I due concorsi si svolgeranno tra il 10 e il 13 settembre nell’Auditorium Fellegara del Conservatorio bergamasco: «La scelta di Bergamo come sede di questo concorso non è casuale – afferma Alfonso Patriarca, presidente dell’Associazione Oboisti e Fagottisti italiani – Questa città vanta una lunga e importante tradizione fagottistica, legata alla presenza di grandi musicisti e didatti che hanno contribuito alla crescita e alla diffusione dello strumento in Italia. Ogni candidato porta sul palco anni di studio, di sacrifici, di entusiasmo e di passione. Il nostro compito è offrire un ambiente nel quale quel percorso possa essere valorizzato attraverso un confronto serio, trasparente e qualificato con musicisti di riconosciuta esperienza internazionale. Un significato particolare riveste l’intitolazione del concorso internazionale a Enzo Muccetti: il suo insegnamento, il suo esempio e la sua dedizione continuano ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento per molti musicisti. Ospitare a Bergamo il Concorso Internazionale di Fagotto “Enzo Muccetti” significa quindi inserirsi all’interno di questa storia, valorizzando una tradizione di eccellenza e, allo stesso tempo, guardando al futuro attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni di musicisti. Bergamo non è quindi soltanto il luogo che ospita il concorso, ma è parte integrante della sua identità».