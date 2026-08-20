«Avevamo voglia di fare qualcosa insieme», la libertà di raccontarsi con ironia e dolcezza di Maria Antonietta e Colombre

GI: secondo me, è stata un’evoluzione naturale degli anni in cui ci siamo sfiorati nei nostri dischi. Era arrivato il momento in cui era bello celebrare tutto questo e mettersi in gioco scrivendo un disco a quattro mani. È stato divertente anche perché, lavorando con qualcun altro, puoi sperimentare delle cose che magari nel tuo percorso singolo non hai avuto modo di sperimentare, come il registro ironico che da soli avevamo toccato pochissimo. Inoltre, per una persona abbastanza introversa, come me, è stata una sorta di sfida scrivere canzoni così private: è qualcosa che ti mette in gioco, che ti fa crescere e che poi ti rende più ricco quando ritorni sulle tue. È nato tutto in maniera randomica, senza troppe sovrastrutture: abbiamo ritrovato un hard disk perduto con dentro delle bozze e abbiamo deciso di completarle. Avevamo voglia di fare qualcosa insieme.