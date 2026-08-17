«Il Grande Sentiero» torna tra Bergamo e le valli con 40 appuntamenti

La montagna resta nel nome e nel Dna della rassegna, ma nel corso degli anni lo sguardo si è allargato. «All’inizio c’era un’attenzione maggiore al tema dell’alpinismo e delle imprese sportive – racconta Sergio Visinoni, referente della rassegna – C’è ancora, ma “Il Grande Sentiero” si è arricchito di altri temi: il rapporto dell’uomo con la natura, l’attualità e tutto quello che il cinema ci permette di osservare ». È una trasformazione che racconta anche il cambiamento del rapporto con la montagna e con l’ambiente. Temi che qualche anno fa potevano sembrare lontani oggi entrano nella quotidianità: il cambiamento climatico, il rapporto con la fauna selvatica, il modo in cui abitiamo e trasformiamo i territori. «Fino a quattro o cinque anni fa facevamo film sul rapporto conflittuale tra uomo e natura, per esempio quello con i lupi, come qualcosa di lontano. Adesso è anche nelle nostre valli e ci chiama a fare dei ragionamenti».