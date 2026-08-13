Fabio Colleoni e la sua Italia in bici: 58 giorni, 4.500 chilometri e 40 chili di bagaglio

Il posto dove si lascia sempre un pezzetto di cuore invece è la Sardegna: «La conoscevo – sorride il giovane bergamasco – perché l’avevo già percorsa in moto. In alcuni tratti mi trovavo in mezzo al nulla assoluto e incrociavo le dita affinché tutto filasse liscio. Sono stato ospite di alcune suore che si occupano di seguire da vicino dei carcerati. Esperienza forte, che mi ha consentito di conoscere da vicino persone con dei trascorsi burrascosi ma ora pronti a giocarsi una seconda chance nella vita». E naturalmente anche l’equipaggiamento è stato tutto studiato meticolosamente, con un mezzo preparato per l’occasione: «Una doccia portatile ad esempio – prosegue Fabio – o ancora due pentolini, un fornelletto ad alcol, sale pepe e 200 ml di olio che ho gestito sapientemente». Anche perché un altro ramo particolare è la cucina: «Alla sera – evidenzia Fabio – mi divertivo a cucinare mostrando quello che facevo sulla mia pagina Instagram con una sorta di rubrica dedicata. Un modo per interagire con amici e famiglia con cui comunque il contatto è sempre stato costante. Il resto del tempo lo dedicavo all’ascolto di podcast perché, soprattutto in certi momenti, avere una voce umana nelle orecchie ha molto aiutato. La fidanzata? Ci siamo visti a Genova prima che m’imbarcassi per la Sardegna. Arianna mi ha sostenuto fin dal primo giorno».