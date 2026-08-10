Filippo Dezza: «Ho smesso col calcio e ho trovato la mia strada nell’atletica»

Il portacolori della Bergamo Stars Atletica ha dovuto attraversare un periodo complicato prima di individuare la strada giusta e diventare campione italiano dei 200 metri, riportando nel capoluogo orobico il titolo quarantadue anni dopo Pietro Mennea, quando la «Freccia del Sud» militava per l’Athletic Club Bergamo. «Ho giocato a calcio fino alla fine delle superiori e poi, per vari motivi, ho deciso di smettere. Una volta finite le scuole, in estate ho iniziato a lavorare alla Brembo e, per trovare una valvola di sfogo, ho iniziato ad andare in palestra. Quest’ultima non mi faceva impazzire, ma il 25 ottobre 2023 ho avuto un incidente in moto - racconta Dezza -. Questo mi ha cambiato perché ho rotto il polso e in Brembo non mi hanno rinnovato il contratto. Ho iniziato così l’università a Dalmine e, al tempo stesso, ho cominciato a lavorare in un ristorante a Curno, ma anche quello mi portava via troppo tempo per lo studio. Ho scelto quindi di riprendere lo sport e, siccome non potevo per vari motivi tornare al calcio, ho deciso di seguire il consiglio dei miei allenatori e iniziare atletica al CUS di Dalmine ».