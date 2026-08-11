Cosa fare a Ferragosto a Bergamo se non vai in vacanza

Ferragosto è una di quelle date che sembrano dividere il mondo in due: da una parte chi è in vacanza in qualche meta turistica, dall’altra chi resta a casa e ha l’impressione che tutto si fermi. Ma basta guardarsi intorno per accorgersi che non è affatto così. Almeno a Bergamo. Tra città e provincia, il 15 agosto continua a essere una giornata vivace, fatta di rifugi pieni di escursionisti, tavolate all’aperto, concerti, mercatini, cinema sotto le stelle e iniziative per le famiglie. E, soprattutto, è uno dei momenti migliori per vivere luoghi che spesso abbiamo sotto casa ma che, nella frenesia quotidiana, finiamo per rimandare «a un’altra volta».