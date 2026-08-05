La grigliata perfetta? Inizia da cinque spiedini per tutti i gusti

Tagliate il salmone a cubetti e le zucchine a rondelle spesse almeno un dito. Controllate che il pesce sia stato spinato per bene e che i gamberi siano puliti e sgusciati. Preparate una marinatura con olio, scorza di limone, timo fresco e pepe. Unite il salmone e i gamberi e lasciate riposare per circa 20 minuti. Componete gli spiedini alternando zucchine, salmone e gamberi. Una volta pronti, cuocete sulla griglia per 6-8 minuti, girandoli solo una volta a metà cottura e salando verso la fine.