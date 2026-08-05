La grigliata perfetta? Inizia da cinque spiedini per tutti i gusti

Dici «grigliata di Ferragosto» e vuoi non pensare a spiedini, salamelle e costine? Oppure alle classiche gare tra amici che vogliono mettersi in mostra, perché ognuno crede di meritare il titolo di «re della griglia»? Poi ogni anno succede la stessa cosa: c’è qualcuno che non mangia carne, qualcuno che preferisce il pesce, chi è vegetariano e chi, semplicemente, ha voglia di qualcosa di diverso.
E allora mi sono chiesta: possibile che non esista una soluzione che vada bene a tutti? Magari non nel gusto e negli ingredienti, ma almeno nella forma. Così da potersi sedere tutti allo stesso tavolo (o sulla tovaglia da pic-nic) e mangiare alla stessa ora, nello stesso modo, con gli stessi tempi. La soluzione? Cinque versioni degli spiedini che non possono mancare a tavola questo Ferragosto!
Come preparare lo spiedino perfetto
Prima di andare al sodo, fermiamoci un attimo davanti alla griglia. Se volete battere i vostri amici nell’edizione 2026 della Grill master competition (tranquilli, l’ho inventata), vi serve un piccolo ripasso delle otto best practice per uno spiedino perfetto.
- Le dimensioni contano . Se mettete due cubetti di dimensioni diverse nello stesso spiedino, il risultato è già scritto: uno sarà bruciato e l’altro crudo.
- Niente temperature infernali . Per cuocere correttamente uno spiedino, mantenete il calore medio-alto intorno ai 180-200°. Devo cuocere uniformemente fino al cuore di ogni cubetto.
- Piano con la marinatura . Rispetto a tagli di carne o pesce più grandi, che possono marinare per ore, i piccoli pezzi che compongono uno spiedino rischiano di “cuocersi” a causa dell’acidità della marinatura. Attenzione soprattutto al pesce.
- Il bagno degli stecchini . Prima di comporre gli spiedini, mettete gli stuzzicadenti a bagno in acqua a temperatura ambiente per almeno 30 minuti. Così non prenderanno fuoco facilmente.
- Ad ognuno il proprio spazio . Non cercate di riempire troppo ogni stecchino: tra un ingrediente e l’altro, lasciate almeno qualche millimetro di spazio per far circolare meglio il calore.
- Lasciateli in pace . Evitate di girare gli spiedini continuamente, perché così perderete il controllo della cottura. Lasciateli su un lato 2-3 minuti poi ruotate di 90° e dopo altri 2-3 minuti, date una leggera scottata agli altri 2 lati.
- Non esagerate con la salsa . Durante la cottura, potete spennellare leggermente con olio o con la marinatura, meglio se negli ultimi minuti. State attenti agli intingoli che contengono zucchero o miele, che potrebbero bruciare con facilità.
- Ordine e pulizia . Pulite adeguatamente la griglia per evitare che il grasso bruciato possa rovinare il gusto della preparazione e per evitare contaminazioni tra i vari ingredienti (utile soprattutto in caso di allergie o intolleranze).
Prepariamo ora le ricette: quattro proposte per quattro esigenze alimentari diverse più una proposta dolce per chiudere in bellezza.
Spiedini di pollo speziati con albicocche e cipolla
Per non cadere nel solito spiedino misto con carne di manzo, salsiccia e pancetta, oggi proviamo una variante etnica a base di pollo e spezie, bilanciata grazie alla dolcezza delle albicocche e alla chutney di mango da servire a parte.
Ingredienti
- 700 g di petto di pollo
- 4 albicocche sode
- 8 cipolle borretane
- 2 cucchiai di olio extravergine
Per la marinatura
- 1 cucchiaio di curry piccante
- 1 cucchiaino di paprika affumicata
- succo di mezzo limone
- 1 cucchiaio di miele
- sale
Per la salsa
- 1 mango maturo
- 1 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato
- succo di mezzo lime
- 1 cucchiaino di miele
- qualche foglia di coriandolo
- un pizzico di sale
Procedimento
Tagliate il pollo a cubetti regolari e trasferitelo in una ciotola. Unite le spezie con miele, succo di limone e sale. Aggiungete poca acqua se necessario. Mescolate bene e lasciate marinare almeno 3 ore, meglio ancora tutta la notte. Tagliate le albicocche a metà eliminando il nocciolo e dividete ogni metà in due spicchi. Riducete ogni cipolla a metà. Componete gli spiedini alternando pollo, albicocca e cipolla. Cuocete sul barbecue per circa 12-15 minuti, girando gli spiedini ogni 3 minuti. A parte, frullate tutti gli ingredienti fino a ottenere una salsa liscia. Se preferite una consistenza più rustica, schiacciate il mango con una forchetta e unite gli altri ingredienti.
Spiedini di pesce con salmone e gamberi (h2)
Per chi preferisce una grigliata di pesce, ecco gli spiedini con salmone e gamberi. Si possono arricchire anche con dei piccoli tentacoli di polpo. Ad accompagnare, suggerisco una salsa cremosa e aromatica come quella allo yogurt, lime ed erba cipollina.
Ingredienti
- 500 g di filetto di salmone
- 16 gamberi sgusciati e puliti
- 2 zucchine
- 1 limone
Per la marinatura
- 3 cucchiai di olio extravergine
- scorza di un limone
- timo
- pepe
Per la salsa
- 200 g di yogurt greco
- scorza e succo di mezzo lime
- erba cipollina
- sale
- pepe
Procedimento
Tagliate il salmone a cubetti e le zucchine a rondelle spesse almeno un dito. Controllate che il pesce sia stato spinato per bene e che i gamberi siano puliti e sgusciati. Preparate una marinatura con olio, scorza di limone, timo fresco e pepe. Unite il salmone e i gamberi e lasciate riposare per circa 20 minuti. Componete gli spiedini alternando zucchine, salmone e gamberi. Una volta pronti, cuocete sulla griglia per 6-8 minuti, girandoli solo una volta a metà cottura e salando verso la fine.
Per preparare la salsa, mettete in una ciotola lo yogurt greco e condite con erba cipollina, scorza e succo di lime, sale e pepe. Mescolate e servite con uno spicchio di limone, per chi gradisce accentuare l’acidità.
Spiedini vegetariani di halloumi e verdure
Una proposta vegetariana che ha come protagoniste le verdure dell’orto insieme all’halloumi, un formaggio tipico di Cipro molto sapido, intenso e aromatico, caratterizzato da una forte nota salata e da un delicato profumo di menta. Lo accostiamo ad un pesto di basilico e mandorle per un tocco mediterraneo.
Ingredienti
- 400 g di halloumi
- 2 zucchine
- 1 melanzana
- 1 peperone rosso
- 250 g di funghi champignon
- olio extravergine
Per la salsa
- 40 g di basilico fresco
- 30 g di mandorle
- 40 g di Parmigiano grattugiato
- 70 ml di olio extravergine
- sale
Procedimento
Tagliate tutte le verdure e l’halloumi a cubetti uniformi e assemblate gli spiedini alternando gli ingredienti nelle composizioni che più preferite. Spennellate gli spiedini con poco olio (anche aromatizzato o piccante) e mettete sulla griglia per una decina di minuti, girando su ogni lato. Nel frattempo preparate la salsa: nel mortaio mettete le foglie di basilico con le mandorle già spezzettate, il parmigiano e l’olio. Lavorate fino ad ottenere un pesto abbastanza cremoso, aggiustate di sale e servite freddo con una decorazione di mandorle tritate.
Spiedini vegani con il tofu marinato
Il vegano può essere una moda, un gusto o una necessità, ma non di certo una scelta banale. In questa versione degli spiedini giochiamo con le marinature e prepariamo una versione agrodolce con tofu, verdure e ananas. A parte, una salsa velocissima preparata con tahina, la crema di sesamo, e succo di limone. Ovviamente, vegan.
Ingredienti
- 400 g di tofu compatto
- 1 peperone
- 2 zucchine
- 1 cipolla rossa
- 200 g di funghi
- mezzo ananas
Per la marinatura
- 4 cucchiai di salsa di soia
- 2 cucchiai di olio
- 1 cucchiaio di sciroppo d’acero
- zenzero grattugiato
Per la salsa vegan
- 4 cucchiai di tahina
- succo di mezzo limone
- acqua q.b.
- sale
Procedimento
Tagliate il tofu a cubetti e lasciatelo marinare almeno un’ora in una ciotola dove avrete riposto tutti gli ingredienti per la marinatura, ben mescolati. Ora tagliate le verdure e l’ananas a cubi delle stesse dimensioni del tofu e componete gli spiedini alternando tofu, verdure e frutta. Cuocete sulla griglia per circa 10 minuti. La preparazione della salsa vegana è semplicissima: mescolate la tahina con il succo di limone e poca acqua fino ad ottenere una salsa liscia. Potete aggiungere qualche erba fresca come la menta per renderla più aromatica. Servite con semi di sesamo tostati.
Spiedini dolci con la frutta
Vuoi non concludere in dolcezza con un dolce preparato sulla griglia? Ci sono davvero moltissime varianti che si possono preparare. Ad esempio, abbinando la frutta ai marshmellow (che, si sa, sulla griglia sono eccezionali). Oggi ti propongo una versione più classica, da gustare con una golosa salsa al cioccolato fondente e pistacchio.
Ingredienti (h3)
- 2 pesche
- 1 ananas piccolo
- 4 albicocche
- 2 banane
Per la salsa
- 150 g di cioccolato fondente
- 80 ml di panna fresca
- pistacchi tritati
- foglioline di menta
Procedimento
Scegliete solo frutta soda, non troppo matura. Tagliate tutto in pezzi abbastanza grandi. Per i frutti tondi come pesche e albicocche, meglio tenere una forma a spicchio. Componete gli spiedini alternando i diversi frutti secondo il vostro gusto. Cuoceteli sulla griglia per circa 2 minuti per lato, giusto il tempo di ottenere una leggera caramellizzazione. Per preparare la salsa scaldate la panna fresca e versatela sul cioccolato fondente tritato. Mescolate fino a ottenere una ganache liscia. Servite con una spolverata di pistacchi e qualche fogliolina di menta.
Tutti gli ingredienti sono per circa 8 spiedini.
- La grigliata perfetta? Inizia da cinque spiedini per tutti i gusti
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- Spiedini di pollo speziati con albicocche e cipolla
- Ingredienti
- Per la marinatura
- Per la salsa
- Procedimento
- Spiedini di pesce con salmone e gamberi (h2)
- Ingredienti
- Per la marinatura
- Per la salsa
- Procedimento
- Spiedini vegetariani di halloumi e verdure
- Ingredienti
- Per la salsa
- Procedimento
- Spiedini vegani con il tofu marinato
- Ingredienti
- Per la marinatura
- Per la salsa vegan
- Procedimento
- Spiedini dolci con la frutta
- Ingredienti (h3)
- Per la salsa
- Procedimento