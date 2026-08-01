Tre progetti facilissimi fai da te con le perline per un’estate colorata

Nel pieno dell’estate – in spiaggia, in montagna o semplicemente a casa – ci ingegniamo a scovare attività diverse dal solito, a scoprire nuovi passatempi che non richiedano eccessivo sforzo. Se poi ci sono anche dei bambini che accompagnano le nostre giornate di vacanza, trovare qualcosa che li tenga impegnati (per un bel po’ di tempo) e lontani dagli schermi diventa quasi una missione. Nei torridi pomeriggi, allora, in compagnia degli amici o di noi stessi, non c’è nulla di meglio che dedicarsi alle creazioni manuali. Si può stare comodamente seduti all’ombra, senza disperdere energie, mettendo in moto solo le mani e la fantasia.
Le perline colorate, in questo senso, rappresentano la soluzione ideale: facilissime da utilizzare e reperire, permettono a grandi e piccini di creare progetti unici senza richiedere particolari abilità artistiche. In più, hanno un effetto meditativo: infilare una perlina dopo l’altra aiuta a stare nel momento presente, stimola la concentrazione e regala con facilità un piacevole senso di soddisfazione.
Le creazioni di perline possono sembrare una scelta banale solo in apparenza: oltre a declinarsi in mille stili differenti, infatti, sono una delle forme d’arte più antiche della storia umana, legata a culture e tradizioni di ogni continente. Non è un caso che, di recente, siano tornate protagoniste nel mondo della moda e dell’handmade, senza mai essersene davvero allontanate. Capaci di riportare in auge un’estetica vivace, spensierata e un po’ nostalgica, che ricorda le estati degli anni Novanta e dei primi Duemila sono la conferma che questa decorazione artistica non conosce declino.
Ecco tre idee facili ed estive, adatte ad ogni età, per realizzare una miriade di progetti diversi utilizzando una tecnica sola: scegliere delle perline e abbinarle tra loro a vostro piacimento.
1. Braccialetti, cavigliere e collane personalizzati
Bastano un filo e una manciata di perline colorate per creare collane, braccialetti e cavigliere che evocano subito l’estate. Si tratta dell’idea più immediata e semplice da realizzare, ma che continua ad essere una delle più amate: le perline hanno entusiasmato persone di ogni generazione e latitudine e i bambini di oggi si divertono a combinarle tra loro proprio come facevamo noi alla loro età. Un gesto che l’essere umano ripete dalla notte dei tempi: nella Grotta di Bizmoune, in Marocco, sono state rinvenute le perline di una collana realizzata nell’Età della Pietra, tra i 142.000 e 150.000 anni fa. Da allora poco è cambiato: i gioielli di perline attraversano la Storia e le mode, sempre reinventandosi, ma senza smettere di suscitare in noi la curiosità di crearli o di indossarli. Anche quest’estate, infatti, continuano ad essere proposti tanto dai fashion influencer quanto dalle case di moda: ultimamente il quiet luxury e i dettagli minimali hanno lasciato spazio ad accessori decisamente più vivaci e giocosi, facilissimi da ricreare con il fai da te.
In commercio si trovano diverse varietà di perline diverse: ce ne sono di ogni forma, materiale e colore. La scelta è così ampia da includere quelle che si adattano meglio al nostro stile.
Il gesto è sempre lo stesso, quello di far passare un filo attraverso le perline, ma cambiare ogni volta è il risultato, che varia a seconda del filo e delle perline che scegliamo.
Infatti:
- Il filo può essere elasticizzato o meno, di nylon trasparente o colorato, di tessuto naturale o sintetico, di corda, caucciù, cuoio o alcantara (simile alla pelle scamosciata), ma anche di rame o di alluminio.
- Le perline vengono realizzate con i materiali più disparati: resina, legno, acrilico, ceramica o pasta polimerica ad esempio, ma anche in vetro o metallo; c’è n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Alcune perline hanno nomi specifici, come «pavè» (coperte da piccoli cristalli), «katsuki» (circolari, piatte) o «occhi di gatto» (con un riflesso luminoso sulla superficie). Meritano una menzione a parte, inoltre, le perline realizzate in vetro di Boemia, un materiale che in virtù del suo valore storico e artigianale è stato riconosciuto come patrimonio UNESCO. Alle forme e ai colori si possono alternare anche lettere per comporre nomi o parole: con questo progetto semplice ma intramontabile, apprezzatissimo dai bambini, possiamo davvero sbizzarrirci e dare spazio alla fantasia.
2. Phone strap , portachiavi e charm per borse
Le borse decorate con ciondoli (charm) sono tra le tendenze più viste nell’ultimo periodo, così come portachiavi vistosi e phone strap colorati: dettagli originali e divertenti che si sposano benissimo col mondo handmade . Per realizzarli, infatti, si possono usare moltissime tecniche diverse di fai da te: dall’uncinetto alle perline.
Assemblare perline di forme diverse insieme a cordoncini colorati, anelli portachiavi o moschettoni permette di realizzare con facilità dei ciondoli da agganciare allo zaino, alla borsa da spiaggia o alle chiavi di casa. Un’altra idea potrebbe essere quella di fissare una collana di perline all’apposito gancio o “toppa” per la cover del cellulare andando a creare una tracolla (detta anche phone strap) davvero unica. Questo accessorio è il perfetto connubio tra stile e praticità: non solo ci consente di decorare grazie all’handmade un oggetto di utilizzo quotidiano, ma ci fa risparmiare molto tempo nel ritrovare il cellulare in borsa, scattare una foto durante un viaggio o un evento oppure in tutte quelle occasioni in cui preferiremmo avere le mani libere. D’estate inoltre è particolarmente utile quando si indossano abiti senza tasche. A seconda della lunghezza scelta per il cordoncino si può realizzare uno strap da polso, più corto, oppure una vera e propria tracolla (qui, alcuni esempi di phone strap da polso e come fissarli alla cover). Anche in questo caso si tratta di un progetto molto semplice e adatto anche ai bambini, che possono divertirsi a scegliere colori, forme e combinazioni.
3. Cordino per occhiali da sole
Gli occhiali da sole sono tra gli accessori che utilizziamo di più durante l’estate, personalizzarli con una catenella di perline aggiunge un tocco unico al nostro stile anche se il resto dell’abbigliamento è semplice ed essenziale. Per esempio, a bordo piscina o in spiaggia quando indossiamo solo il costume. Si possono scegliere palette monocromatiche per uno stile elegante, un mix di colori vivaci per un risultato allegro e giocoso, che sdrammatizza tutto l’outfit oppure delle perline a forma di corallo o di conchiglia per richiamare l’atmosfera marina.
Quelle tonde sono le più confortevoli da portare al collo, utilizzando delle perline-gioiello invece, o dettagli bijoux, il cordino per occhiali si trasforma in una sorta di collana. Per un progetto dalla finitura “professionale”, possiamo acquistare gli appositi anelli in gomma che si infilano sulla montatura degli occhiali: ma non si tratta di una scelta obbligata; possiamo semplicemente annodare il nostro cordino alle bacchette della montatura e assicurare il nodo con un piccolo elastico.
Un passatempo che mette d’accordo grandi e piccoli
Le perline sono alla portata di tutti e insieme ad un filo e a un po’ di fantasia sono sufficienti per trascorrere qualche ora lontano dal caldo e dalle noie quotidiane, ma soprattutto non serve la manualità di un esperto artigiano: chiunque può iniziare a creare con le perline in qualsiasi momento, senza alcuna preparazione. Per i bambini rappresenta un gioco creativo che allena la motricità fine, la coordinazione e la pazienza, per gli adulti è un modo per staccare dalla routine e dedicarsi ad un passatempo lento, rilassante e manuale, senza la pressione di dover ottenere un risultato perfetto. Un’attività che si può svolgere insieme e trasformarsi facilmente in un piacevole ricordo dell’estate.