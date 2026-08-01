Tre progetti facilissimi fai da te con le perline per un’estate colorata

Bastano un filo e una manciata di perline colorate per creare collane, braccialetti e cavigliere che evocano subito l’estate. Si tratta dell’idea più immediata e semplice da realizzare, ma che continua ad essere una delle più amate: le perline hanno entusiasmato persone di ogni generazione e latitudine e i bambini di oggi si divertono a combinarle tra loro proprio come facevamo noi alla loro età. Un gesto che l’essere umano ripete dalla notte dei tempi: nella Grotta di Bizmoune, in Marocco, sono state rinvenute le perline di una collana realizzata nell’Età della Pietra, tra i 142.000 e 150.000 anni fa. Da allora poco è cambiato: i gioielli di perline attraversano la Storia e le mode, sempre reinventandosi, ma senza smettere di suscitare in noi la curiosità di crearli o di indossarli. Anche quest’estate, infatti, continuano ad essere proposti tanto dai fashion influencer quanto dalle case di moda: ultimamente il quiet luxury e i dettagli minimali hanno lasciato spazio ad accessori decisamente più vivaci e giocosi, facilissimi da ricreare con il fai da te.