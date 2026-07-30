Un’estate nel mondo di Baschenis tra violini, paioli e nature morte

«Baschenis è anche un musicista, sa suonare e leggere la musica, sceglie gli strumenti e il tipo di musica che possono fare insieme e i suoi stessi soggetti sono combinati di volta in volta in modo diverso, come le variazioni sul tema in musica. Importante è considerare che nella vita delle persone del Seicento la musica è quotidiana, è festa, è riposo, è svago e quando la musica non suona c’è silenzio e così quegli strumenti silenti rimandano ad altro, alla meditazione e alla riflessione».