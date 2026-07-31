Guida agli eventi del weekend (31 luglio - 2 agosto)

Cinema all’aperto o una gita in montagna? La città offre un’ampia proposta di location al chiaro di luna dove gustarsi un film che avevate annotato da tempo, ma che ancora non avete visto. Tra quelli che abbiamo consigliato nella nostra guida ai cinema sotto le stelle stasera c’è «Disclosure Day» di Spielberg (alle 21.15) all’Arena Santa Lucia. Per chi vuole danzare fino a notte fonda, ad Alzano Lombardo, torna « Alzano Summer Festival » due serate dedicate alla musica dal vivo in Piazza Italia. Questa sera si esibiranno le band The Real Jade e il Tributo Pooh «Goodbye». L’ingresso è libero e gratuito. Una gita fuori porta potrebbe essere una buona alternativa per sfuggire ai 35 °C della città. In Val Taleggio c’è l’appuntamento con la «Festa del Grasso», una delle antiche contrade di Pizzino dove – come raccontiamo nel nostro approfondimento – il tempo sembra essersi fermato. Dalle 19, ci sarà la cena, a cui seguirà, alle 20.30 l’estrazione della lotteria e il percorso «Donne e lavatoi». La festa si concluderà con la musica dal vivo del Schitacc’ quartet.