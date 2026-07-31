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31 Luglio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (31 luglio - 2 agosto)

Articolo. Da «Alzano Summer Festival» alla «Festa del Grasso» di Pizzino a la «Festa di San Donato», passando per la «Filagosto festival». Ecco le nostre migliori proposte per questo fine settimana

Lettura 2 min.
(Foto Shutterstock.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

«L uglio, col bene che ti voglio» cantava qualcuno… è ormai agli sgoccioli (avete avuto anche voi la sensazione che non finisse mai?) e ci apprestiamo ad accogliere agosto. Non ripeteremo ancora una volta che le temperature del weekend torneranno a salire, ma ci limitiamo a ricordarvi di trascorrere le ore più calde in casa risparmiando le energie per quando il sole tramonta. E comincia la festa! Eppen, come ogni venerdì, è qui per consigliarvi la migliore selezione di eventi del fine settimana. Prendete nota!

Venerdì 31 luglio

Cinema all’aperto o una gita in montagna? La città offre un’ampia proposta di location al chiaro di luna dove gustarsi un film che avevate annotato da tempo, ma che ancora non avete visto. Tra quelli che abbiamo consigliato nella nostra guida ai cinema sotto le stelle stasera c’è «Disclosure Day» di Spielberg (alle 21.15) all’Arena Santa Lucia. Per chi vuole danzare fino a notte fonda, ad Alzano Lombardo, torna « Alzano Summer Festival » due serate dedicate alla musica dal vivo in Piazza Italia. Questa sera si esibiranno le band The Real Jade e il Tributo Pooh «Goodbye». L’ingresso è libero e gratuito. Una gita fuori porta potrebbe essere una buona alternativa per sfuggire ai 35 °C della città. In Val Taleggio c’è l’appuntamento con la «Festa del Grasso», una delle antiche contrade di Pizzino dove – come raccontiamo nel nostro approfondimento – il tempo sembra essersi fermato. Dalle 19, ci sarà la cena, a cui seguirà, alle 20.30 l’estrazione della lotteria e il percorso «Donne e lavatoi». La festa si concluderà con la musica dal vivo del Schitacc’ quartet.

Sempre in Piazzale Alpini a Bergamo il «NXT Festival» accoglie i Vallanzaska, band nota nel panorama ska italiano da oltre tre decenni, che per l’occasione presenta il tour dedicato al loro 35esimo anniversario.

Preferite altro? Ecco altri consigli

31
Ven
Luglio
h.14:30 / 15:45
Rifugio Balicco Mezzoldo
Senza Confini

Un trekking tra i rifugi delle Orobie sulle tracce di Walter Bonatti, alla scoperta della sua storia e dei valori che hanno ispirato le sue imprese.

Teatro
31
Ven
Luglio
h.18:30 / 23:30
Oratorio di Martinengo Martinengo
Ukdave

Tre serate di concerti, DJ set, sport, cucina e iniziative solidali all'Oratorio San Luigi di Martinengo, con ingresso gratuito e un ricco programma dedicato alla musica indipendente.

Musica
31
Ven
Luglio
h.21:00 / 23:00
Antico Mulino di Cusio Cusio
Eleonora Montagnana

Live all'Antico Mulino di Cusio: un'occasione in cui la musica e il paesaggio montano si incontrano in uno dei luoghi più suggestivi della Val Brembana.

Musica
31
Ven
Luglio
h.21:15 / 23:45
Borgo Cornello dei Tasso Camerata Cornello
Fantasia da La pazzia di Isabella

Vita e morte dei comici gelosi. di e con Elena Bucci e Marco Sgrosso, per la rassegna teatrale «Le vie della Commedia».

Spettacoli
30
Gio
Luglio
h.09:00 / 23:00
Via Bachelet Albino
Lo Spirito del Pianeta

L'edizione 2026 de «Lo Spirito del Pianeta» è alle porte! Dal 18 giugno al 4 luglio si terrà a Casirate d'Adda e dal 30 luglio al 16 agosto ad Albino, con tante attività, seminari, laboratori, spettacoli e molto altro.

Manifestazioni
31
Ven
Luglio
h.21:00 / 23:45
Area feste Bonate Sopra
Bull Brigade / Violent Tomatoes

La seconda serata del Filagosto festival, nella nuova location di Bonate Sopra, sarà dedicata al punk rock con i Bull Brigade. Ad aprire il live i Violent Tomatoes

Musica

Sabato 1 agosto

Questa sera a Osio Sotto prosegue la «Festa di San Donato» con una rassegna di eventi che propone una serata dedica alla gastronomia locale e internazionale con lo street food in piazza Papa Giovanni XXIII, a cui seguirà (alle 21) il concerto del Corpo Musicale San Donato. Ad Ardesio torna la ventiduesima edizione di «Ardesio DiVino» la mostra mercato enogastronomica che porterà nel centro storico produttori di vino da tutta Italia, Portogallo Francia e Slovenia, artigiani del gusto e molto altro ancora. Saranno proposti in questi giorni numerosi eventi collaterali, come cene con prodotti tipici, musica e degustazioni itineranti alla scoperta dei produttori e vignaioli presenti.

Al «NXT Festival» ci sarà la serata «Summer Karaoke con Discopianobar»: una serata a ingresso gratuito dedicata ai grandi successi dance degli anni Novanta e Duemila.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

1
Sab
Agosto
h.18:00 / 23:30
Skate Park Villa di Serio
Water Melon Party

Una serata estiva allo skatepark dedicata alla musica, al food e alla socialità, con un’atmosfera informale pensata per vivere gli spazi all’aperto tra divertimento e aggregazione.

Manifestazioni
1
Sab
Agosto
h.18:15 / 19:15
Casa Museo Fantoni Rovetta
Aperitivo con l'autore

Un incontro dedicato alla scoperta delle memorie storiche della Fondazione Fantoni attraverso il racconto del libro «I Fantoni per Rovetta» di Lidia Rigon.

Manifestazioni
1
Sab
Agosto
h.21:00 / 23:00
Zorzino- Riva di Solto Riva di Solto
Occhi sul Lago

La rassegna cinematografica torna nel borgo di Zorzino a Riva di Solto, con numerosi proiezioni all'aperto e con vista lago.

Manifestazioni
1
Sab
Agosto
h.21:00 / 23:45
Biblioteca comunale Treviolo
Rassegna musicale Treviolo

Dal 4 al 9 luglio a Treviolo si svolge una rassegna musicale estiva con concerti ed eventi all’aperto.

Musica
1
Sab
Agosto
h.15:00 / 20:00
Frazione Bordogna Roncobello
Gustando tra le contrade di Bordogna

Un percorso a tappe tra le contrade storiche di Bordogna con degustazioni di prodotti e vini bergamaschi, alla scoperta di scorci caratteristici e racconti del territorio.

Food
31
Ven
Luglio
h.21:00 / 23:45
Area feste Bonate Sopra
Bull Brigade / Violent Tomatoes

La seconda serata del Filagosto festival, nella nuova location di Bonate Sopra, sarà dedicata al punk rock con i Bull Brigade. Ad aprire il live i Violent Tomatoes

Musica

Domenica 2 agosto

Prende il via oggi la 18esima edizione della «Sagra di San Lorenzo» a Palosco che celebra il santo Patrono con una settimana di festa all’insegna di spettacoli, gastronomia e tradizione religiosa. Per chi vuole trascorre una mattinata all’insega della biodiversità, l’Orto Botanico di Bergamo organizza una passeggiata alla scoperta degli abitanti del parco apistico con l’obiettivo di osservare e conoscere i numerosi insetti impollinatori (non solo le api mellifere) che lo popolano. Questa sera a Bonate Sopra si conclude anche l’edizione del «Filagosto Festival» dedicato a rock, punk e cantautorato. A esibirsi sul palco dell’area feste saranno gli Arpioni, storica band bergamasca capace di unire ska, ironia e festa collettiva. Prima di ci saranno i Gotto Esplosivo.

Non vi abbiamo convinto?

2
Dom
Agosto
h.08:00 / 16:00
- Roncola
Raduno di auto e moto d'epoca

Auto e moto d'epoca tornano protagoniste in Valle Imagna, nel ricordo di Pierluigi Rota. L'iniziativa offrirà ai partecipanti un percorso panoramico attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi della valle.

Manifestazioni
2
Dom
Agosto
h.10:30 / 12:00
Piazza Orologio 21 Clusone
I Grandi Classici

Scopri Clusone attraverso i suoi capolavori più iconici con una visita guidata che accompagnerà residenti e visitatori in un percorso tra arte, storia e ingegno, alla scoperta delle bellezze che rendono unica la Città Baradella.

Visite guidate
2
Dom
Agosto
h.15:00 / 17:00
Accademia Tadini Lovere
Nascita di un sogno: la collezione Tadini tra passato, presente e futuro

L'Accademia Tadini propone un percorso guidato per esplorare la storia della sua collezione, analizzando il legame tra l'arte e la vicenda personale del Conte Tadini.

Incontri
28
Mar
Luglio
h.19:00 / 22:00
Parco del Castello Clusone
Festival del polpo alla brace e fritto misto

Sei giorni dedicati ai sapori del mare con polpo alla brace, fritto misto, street food e una serata musicale con DJ Ivan Belli al Parco del Castello.

Food
31
Ven
Luglio
h.19:00 / 23:45
Cortile della casa parrocchiale di… Solto Collina
Festa patronale di San Gaudenzio

Nella parrocchia di Esmate, frazione di Solto Collina, ha inizio la festa del patrono del paese: San Gaudenzio.

Manifestazioni
1
Sab
Agosto
h.14:00 / 19:00
Parco Paleontologico Cene
Apertura Parco Paleontologico di Cene

Il Parco Paleontologico di Cene sarà aperto tutti i fine settimana estivi, permettendo al pubblico di scoprire il nuovo percorso espositivo dedicato alla scoperta dei fossili e della storia preistorica del territorio.

Bambini

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