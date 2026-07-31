Guida agli eventi del weekend (31 luglio - 2 agosto)

«L uglio, col bene che ti voglio» cantava qualcuno… è ormai agli sgoccioli (avete avuto anche voi la sensazione che non finisse mai?) e ci apprestiamo ad accogliere agosto. Non ripeteremo ancora una volta che le temperature del weekend torneranno a salire, ma ci limitiamo a ricordarvi di trascorrere le ore più calde in casa risparmiando le energie per quando il sole tramonta. E comincia la festa! Eppen, come ogni venerdì, è qui per consigliarvi la migliore selezione di eventi del fine settimana. Prendete nota!
Venerdì 31 luglio
Cinema all’aperto o una gita in montagna? La città offre un’ampia proposta di location al chiaro di luna dove gustarsi un film che avevate annotato da tempo, ma che ancora non avete visto. Tra quelli che abbiamo consigliato nella nostra guida ai cinema sotto le stelle stasera c’è «Disclosure Day» di Spielberg (alle 21.15) all’Arena Santa Lucia. Per chi vuole danzare fino a notte fonda, ad Alzano Lombardo, torna « Alzano Summer Festival » due serate dedicate alla musica dal vivo in Piazza Italia. Questa sera si esibiranno le band The Real Jade e il Tributo Pooh «Goodbye». L’ingresso è libero e gratuito. Una gita fuori porta potrebbe essere una buona alternativa per sfuggire ai 35 °C della città. In Val Taleggio c’è l’appuntamento con la «Festa del Grasso», una delle antiche contrade di Pizzino dove – come raccontiamo nel nostro approfondimento – il tempo sembra essersi fermato. Dalle 19, ci sarà la cena, a cui seguirà, alle 20.30 l’estrazione della lotteria e il percorso «Donne e lavatoi». La festa si concluderà con la musica dal vivo del Schitacc’ quartet.
Sempre in Piazzale Alpini a Bergamo il «NXT Festival» accoglie i Vallanzaska, band nota nel panorama ska italiano da oltre tre decenni, che per l’occasione presenta il tour dedicato al loro 35esimo anniversario.
Preferite altro? Ecco altri consigli
Sabato 1 agosto
Questa sera a Osio Sotto prosegue la «Festa di San Donato» con una rassegna di eventi che propone una serata dedica alla gastronomia locale e internazionale con lo street food in piazza Papa Giovanni XXIII, a cui seguirà (alle 21) il concerto del Corpo Musicale San Donato. Ad Ardesio torna la ventiduesima edizione di «Ardesio DiVino» la mostra mercato enogastronomica che porterà nel centro storico produttori di vino da tutta Italia, Portogallo Francia e Slovenia, artigiani del gusto e molto altro ancora. Saranno proposti in questi giorni numerosi eventi collaterali, come cene con prodotti tipici, musica e degustazioni itineranti alla scoperta dei produttori e vignaioli presenti.
Al «NXT Festival» ci sarà la serata «Summer Karaoke con Discopianobar»: una serata a ingresso gratuito dedicata ai grandi successi dance degli anni Novanta e Duemila.
Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!
Domenica 2 agosto
Prende il via oggi la 18esima edizione della «Sagra di San Lorenzo» a Palosco che celebra il santo Patrono con una settimana di festa all’insegna di spettacoli, gastronomia e tradizione religiosa. Per chi vuole trascorre una mattinata all’insega della biodiversità, l’Orto Botanico di Bergamo organizza una passeggiata alla scoperta degli abitanti del parco apistico con l’obiettivo di osservare e conoscere i numerosi insetti impollinatori (non solo le api mellifere) che lo popolano. Questa sera a Bonate Sopra si conclude anche l’edizione del «Filagosto Festival» dedicato a rock, punk e cantautorato. A esibirsi sul palco dell’area feste saranno gli Arpioni, storica band bergamasca capace di unire ska, ironia e festa collettiva. Prima di ci saranno i Gotto Esplosivo.
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