Paura a tavola: la nutraceutica trasforma lo straniamento in coraggio

Sostenere l’organismo dal punto di vista biochimico è il modo più concreto ed empatico che abbiamo per prenderci cura di noi stessi, soprattutto quando la vita ci chiede di ricominciare a camminare in una nuova direzione. Quando la biologia è solida e nutrita, la paura smette di essere un muro insormontabile e diventa una linea di partenza, un rito di passaggio da attraversare per costruire un nuovo centro. È proprio in questa presenza radicata che la paura si trasforma in coraggio e, perché no, nel desiderio profondo di tornare a sognare con entusiasmo.