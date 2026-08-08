Un trekking tra gli angoli più segreti di Foppolo

Non abbiamo dubbi e ci dirigiamo verso il Monte Brate. Il tracciato sale con discreta pendenza fino ad un evidente colletto a quota 1905m. Inizia un affascinante traverso lungo i ripidi pendii che sovrastano l’abitato di Valleve. Improvvisamente sentiamo l’inconfondibile fischio…sotto di noi due camosci che, noncuranti delle pendenze e della nostra presenza, si allontanano lesti. Dopo pochi metri però si fermano e riprendono tranquillamente a pascolare come se sapessero che nessuno di noi sarebbe stato in grado di avvicinarsi. Stiamo camminando immersi in un ambiente naturale sorprendente per integrità e solitudine. Giungiamo presso una piccola conca ai piedi del Bonte Brate. Qui si trova la graziosissima baita delle Cune (1920m), luogo ideale per filosofi eremiti. La preannunciata nuvolaglia ha anticipato i tempi e sta prendendo possesso delle cime d’intorno, peccato! Dalla baitella abbandoniamo il sentiero per seguire la traccia (intuitiva) che, serpeggiando tra alberelli e qualche roccetta, conduce alla cima del Monte Brate (1932m). Non sono un cacciatore ma direi che la piccola baita probabilmente è un avamposto venatorio.