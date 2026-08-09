Dal grande schermo al tavolo: quattro giochi ispirati ai grandi film

Un’idea semplice, geniale e piena di pecore esattamente come lo è «Woollie», un gioco da tavolo particolarissimo pensato per un singolo giocatore. La scatola, di dimensioni ridotte, contiene tre plance di gioco con stampate delle griglie da 3x3, 4x4 e 5x5 caselle e delle tesserine magnetiche verdi di forma simile a quelle del tetris su cui sono stampate delle pecorelle e dei fiori in posizione diversa. Infine, sempre nella scatola saranno a disposizione una quarantina di cartoncini su cui sono riportate delle configurazioni di pecore e fiori che il giocatore deve riuscire a raggiungere usando le tessere a sua disposizione. I cartoncini numerati saranno in ordine crescente di difficoltà e assicuro che, tolti i primi livelli, la sfida proposta da «Woollie» sarà in grado di tenere occupate anche le menti più logiche in quelle ore post pranzo in spiaggia prima di potersi rituffare in mare.