Dieci cose da fare a Bergamo e dintorni con i bambini (agosto 2026)

Il mio consiglio è sempre quello di dare un’occhiata alla programmazione della propria libreria di quartiere, che spesso propongono letture o laboratori per bambini. Trovo particolarmente carini gli appuntamenti del Ludobus «Freccia Azzurra» (Biblioteche in Viaggio 2026), che riprendono la tradizione delle biblioteche itineranti, che risalgono alla seconda metà dell’Ottocento in Inghilterra, dove carri trainati da cavalli trasportano libri nei villaggi rurali. Da diversi anni in Val Seriana la Cooperativa Il Cantiere scalda i motori del suo furgoncino nei mesi estivi, per raggiungere parchi e piazze e creare occasioni di incontro e gioco per i più piccoli. Gli appuntamenti di agosto (qui la locandina completa) sono a Gazzaniga, Albino, Villa d’Ogna e Valbondione. Nel pomeriggio di martedì 4 agosto letture animate e laboratorio con materiali naturali e di recupero al Parco della Rova; mercoledì 5 agosto al Parco FiniBondo di Albino attività per famiglie con bambini 0-6 anni; venerdì 7 agosto 2026 al Parco giochi di via Mes di Valbondione animazione e giochi all’aperto gratuiti per i più piccoli; sabato 8 Sabato 8 in Piazza Chiesa a Villa d’Ogna letture e laboratori per bambini da 0 a 6 anni.