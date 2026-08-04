Dieci cose da fare a Bergamo e dintorni con i bambini (agosto 2026)

È agosto e siamo ancora in città, i bambini fanno il Centro estivo ma noi siamo sempre a caccia di attività inaspettate, divertenti, formative, rinfrescanti. Purtroppo diverse iniziative per i bambini si fermano con il finire del mese di luglio, ma qualcosa c’è.
Due o tre precisazioni: questo non è un elenco esaustivo (volete sapere cosa si può fare un certo giorno? Consultate l’agenda di Eppen) ma un insieme di suggerimenti basati su quello che io stessa mi propongo di fare. Segnalo iniziative specifiche, ma di cose da fare e posti da visitare è piena la bergamasca: dalle spiagge dove andare a rinfrescarsi (qui la nostra selezione) alle gite in montagna con laghi e laghetti adatte ai bambini e perfino belle passeggiate da fare quando i bimbi ancora non camminano e serve il passeggino. Inoltre, seguendo la nostra sezione outdoor si possono trovare innumerevoli idee per giri nella bergamasca, da adattare alle capacità e all’età dei bambini.
Yoga per bambini
Lo yoga per bambini è un’attività che sta prendendo abbastanza piede, proposta da diverse palestre in città. Io l’ho sempre fatto solo in casa in modo rudimentale, usando dei cartoncini che indicano ai bambini le diverse posizioni. I miei figli lo apprezzano abbastanza e si divertono, ma non sarebbe male essere guidati da un esperto.
La Pro Loco Colere propone un ciclo di appuntamenti dedicati alla pratica dello yoga per bambini, con sessioni previste anche ad agosto, il mercoledì dalle 10 alle 11 del mattino. Costa 5 euro per singola lezione e mi piacerebbe provare, anche per stare un po’ più al fresco che in città.
Quando: mercoledì 5,12,19 agosto
Costo: 5 euro
Al Parco Paleontologico
Tutti i fine settimana di agosto è possibile visitare il Parco Paleontologico di Cene, accompagnati da una guida e partecipare ai laboratori didattici. Il nuovo percorso espositivo è dedicato alla scoperta dei fossili e della storia preistorica del territorio. Sono attività bellissime, che vanno dall’osservazione degli insetti alla simulazione di uno scavo paleontologico, con attività pensate appositamente con i bambini, dall’abbinare piante e frutti alla caccia al tesoro delle specie fossili.
Quando: tutti i sabati e le domeniche
Costo: gratuito
Esplorare Cornello
Ammetto di essere di parte perché vengo dalla Valle Brembana e Cornello è uno dei miei posti preferiti, che vale sempre la pena di una passeggiata, attraverso la via Mercatorum. Il Museo dei Tasso e della Storia Postale ha sempre un bel calendario di eventi e segnalo una visita guidata pensata per i bambini sabato 8 agosto dalle 15 alle 16 e un laboratorio per ragazzi sui francobolli domenica 9 agosto alle 11.
I bambini diventeranno degli esploratori che, attraverso alcuni elementi presenti nel borgo, ricostruiranno, con l’operatrice museale, la storia del borgo medievale di Cornello e quella della famiglia Tasso. Ma secondo me vale la pena andare in famiglia anche a una visita guidata “per grandi”, sempre a Cornello o nella vicina Bretto, nella chiesa affrescata di San Ludovico di Tolosa.
Quando: 8-9 agosto (ma non solo)
Costo: da 0 a 5 euro
Una notte al museo
Quale bambino non ha mai desiderato esplorare un museo dopo l’orario di chiusura, immerso in un’atmosfera magica e misteriosa? Tra scheletri di dinosauri, farfalle e reperti affascinanti, apertura serale del Museo Brembano di Scienze Naturali di San Pellegrino Terme, lunedì 11 agosto dalle 20.30 alle 22. Il percorso interattivo prevede un tatuaggio temporaneo a tema wild per entrare nello spirito dell’esplorazione; la visita guidata tra le sale del museo, accompagnati da una guida che svelerà aneddoti e segreti delle creature che hanno popolato la Terra e una sorpresa prima di tornare a casa.
Quando: 11 agosto
Costo: 5 euro. Prenotazione obbligatoria: 0345 21020
Festeggiare Sant’Alessandro
Dal 21 agosto al 6 settembre Bergamo celebra il suo patrono con arte, musica, incontri, visite e celebrazioni. Molte iniziative sono specificatamente pensate per i bambini, fra queste: il 23 agosto alle 15 al Museo Civico di Scienze Naturali «Enrico Caffi» visita guidata (6-11 anni) dal tema «Piccole creature, grandi comunità. La natura insegna a vivere insieme», per imparare dalla natura come la collaborazione e il dare valore al singolo nel gruppo rafforzi la comunità (Ingresso gratuito bambini / 3 euro adulti accompagnatori). Ma anche letture nelle biblioteche, feste e giochi nei quartieri.
Suggerisco anche, per le famiglie con bambini non piccolissimi, di prendere parte a qualche visita storico archeologica, ad esempio il 22 agosto alle 10,30 è in programma un itinerario gratuito alla scoperta delle tracce della città romana nascoste sotto gli edifici del borgo antico, mentre il 23 e 26 si va alla ricerca dell’acqua nella fortezza di Bergamo. E ancora visite al Museo Bernareggi, alla Torre dei Caduti, a Palazzo Frizzoni, al Monastero di Astino. Qui il programma completo delle iniziative.
Quando: Dal 21 agosto al 6 settembre
Costo: gratuito
I festeggiamenti in Santa Caterina
Borgo Santa Caterina si accende per celebrare la 424esima «Festa dell’Apparizione dei tre raggi di stella» che, secondo la tradizione, a mezzogiorno del 18 agosto 1602 illuminarono l’antica immagine della Pietà, tuttora venerata intatta sull’altare maggiore del Santuario della Beata Vergine Addolorata.
Dodici giorni di celebrazioni religiose, momenti di preghiera, concerti, appuntamenti culturali e iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie. Qui la programmazione completa. La festa si conclude mercoledì 19 agosto con un pomeriggio dedicato alle famiglie, ai bambini e alla cultura popolare. Alle 16 nel cortile sul retro del Santuario andrà in scena lo spettacolo di burattini della compagnia Baraca e Böratì, seguito dall’esibizione della Baghèt Band, che riporterà nel Borgo i suoni e le atmosfere della più autentica tradizione bergamasca.
Quando: Dall’8 al 19 agosto
Costo: gratuito
Borghi e burattini
Prosegue anche in agosto la rassegna «Borghi e Burattini» nelle piazze, parchi e spazi all’aperto di Bergamo e provincia (qui il programma completo).
Gli appuntamenti di agosto: mercoledì 5 alle 21 «Fagiolino e il terribile cavaliere Sbragafegati» al Santuario del Colle Gallo – Gaverina Terme; sabato 22 alle 16 «Gioppino e il guardiano del lago» a San Giovanni Bianco – Piazzale degli Alpini; domenica 23 alle 16 «Tre marziani, una vedova e Gioppino» a Castel Rozzone – Cortile Palazzo Comunale; lunedì 24 a San Pellegrino alle 17 il laboratorio «Faccesciolte» e alle 20.30 lo spettacolo dei Burattini di Como «Per fare un albero…».
Quando: 5, 22, 23, 24 agosto
Costo: gratuito
Cascate da Oscar
L’apertura delle Cascate del Serio, simbolo di Valbondione con il loro triplice salto di 315 metri, è sempre un bel momento. Ogni apertura è accompagnata da un tema diverso, pensato per valorizzare un aspetto del territorio. Mi sembra particolarmente suggestiva quella in programma domenica 16 agosto dalle 11, con la colonna sonora di «Call Me by Your Name», il film di Luca Guadagnino premiato con l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, che ha scelto proprio questo angolo delle Orobie come set di alcune delle sue scene più suggestive. Il percorso per arrivarci con i bambini è semplice, ma non adatto ai passeggini. All’Osservatorio di Maslana vengono proposte le musiche del film immersi nel paesaggio che le ha ispirate, mentre un percorso guidato permette di riconoscere i luoghi immortalati sul grande schermo.
Quando: 16 agosto
Costo: gratuito
Cinema all’aperto
L’estate è tempo di cinema all’aperto e noi amiamo le arene estive cittadine. Segnalo venerdì 21 agosto all’Arena Santa Lucia «Toy Story 5», la nuova animazione Disney Pixar in cui Woody, Buzz e gli altri affrontano nuove sfide tra giocattoli tradizionali e tecnologia moderna (6 euro).
Diversi gli appuntamenti fuori città adatti ai bambini: a Lovere mercoledì 26 agosto alle 21.15 al giardino delle piscine è in calendario la proiezione gratuita del film d’animazione «Il Re Leone», nella versione computer grafica fotorealistica di Jon Favreau (2019). A Clusone giovedì 27 agosto alle 21 in Corte Sant’Anna si terrà un appuntamento di cinema sotto le stelle con il film «Lady Nazca», a 3.50 euro, sulla storia di Maria Reiche, una matematica e archeologa che ha passato la vita a studiare e proteggere le linee nel deserto del Perù, molto adatto ai ragazzini curiosi di storia o geografia. A Ciserano (Parco Foppaera) venerdì 14 agosto alle 21.10 è prevista la proiezione gratuita del celebre cartone animato «Dragon Trainer». Il «Cinema del Villaggio edizione estate 2026» propone gratis serate di cinema alle 21 presso il Centro Sportivo «Don Bepo Vavassori» in via Grossi 40 a Bergamo. Domenica 30 agosto si proietterà il film d’animazione per ragazzi «Wonder: White Bird», spin-off e sequel spirituale del celebre film Wonder, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.
Quando: tutto il mese di agosto
Costo: da 0 a 6 euro
Ludobus, biblioteche in viaggio
Il mio consiglio è sempre quello di dare un’occhiata alla programmazione della propria libreria di quartiere, che spesso propongono letture o laboratori per bambini. Trovo particolarmente carini gli appuntamenti del Ludobus «Freccia Azzurra» (Biblioteche in Viaggio 2026), che riprendono la tradizione delle biblioteche itineranti, che risalgono alla seconda metà dell’Ottocento in Inghilterra, dove carri trainati da cavalli trasportano libri nei villaggi rurali. Da diversi anni in Val Seriana la Cooperativa Il Cantiere scalda i motori del suo furgoncino nei mesi estivi, per raggiungere parchi e piazze e creare occasioni di incontro e gioco per i più piccoli. Gli appuntamenti di agosto (qui la locandina completa) sono a Gazzaniga, Albino, Villa d’Ogna e Valbondione. Nel pomeriggio di martedì 4 agosto letture animate e laboratorio con materiali naturali e di recupero al Parco della Rova; mercoledì 5 agosto al Parco FiniBondo di Albino attività per famiglie con bambini 0-6 anni; venerdì 7 agosto 2026 al Parco giochi di via Mes di Valbondione animazione e giochi all’aperto gratuiti per i più piccoli; sabato 8 Sabato 8 in Piazza Chiesa a Villa d’Ogna letture e laboratori per bambini da 0 a 6 anni.
Quando: dal 4 all’8 agosto
Costo: gratis con iscrizione presso la biblioteca di riferimento