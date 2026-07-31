Il programma delle celebrazioni per la 424esima Festa dell’Apparizione

Borgo Santa Caterina a Bergamo si prepara a vivere la 424esima Festa dell’Apparizione, una delle ricorrenze più antiche, amate e partecipate, capace di unire fede, tradizione, cultura e vita di comunità.

Si celebra quindi il 424esimo anniversario dell’Apparizione dei tre raggi di stella che, secondo la tradizione, a mezzogiorno del 18 agosto 1602 illuminarono l’antica immagine della Pietà, tuttora venerata intatta sull’altare maggiore del Santuario della Beata Vergine Addolorata.

Dodici giorni di celebrazioni religiose, momenti di preghiera, concerti, appuntamenti culturali e iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie. Per l’occasione il Borgo tornerà a vestirsi delle caratteristiche luminarie lauretane, che annunciano l’Apparizione.

La conferenza stampa di presentazione

Il programma

L’apertura è in programma sabato 8 agosto con l’esposizione del Simulacro della Beata Vergine Addolorata alle 10 e la Messa prefestiva delle 18.30, alla quale sono particolarmente invitati i componenti del Comitato per i Festeggiamenti, i portatori del Simulacro e gli Amici del Santuario.

Domenica 9 agosto, alle 21, il Santuario ospiterà il concerto «Armonie sacre bergamasche», dedicato ai compositori bergamaschi dal Settecento ai nostri giorni. Il percorso musicale, affidato alla direzione artistica dei maestri Damiano Rota e William Limonta e realizzato con il sostegno della Provincia di Bergamo, valorizzerà un patrimonio artistico e spirituale di particolare rilievo.

Il Settenario dell’Apparizione

Lunedì 10 agosto inizierà il tradizionale Settenario dell’Apparizione. Alle ore 20.30 l’apertura della porta del Santuario introdurrà il Rosario dei Sette Dolori della Beata Vergine Maria sul sagrato, dando avvio al cammino quotidiano di preghiera e preparazione spirituale verso la Solennità del 18 agosto. Martedì 11 agosto alle 21 uno degli appuntamenti più attesi, la serata dedicata al dialetto e alla memoria del Borgo con Luciano Ravasio, interprete della tradizione popolare bergamasca attraverso racconti, poesie e canti. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Ducato di Piazza Pontida e con il contributo della Provincia di Bergamo. Mercoledì 12 agosto, alle ore 20, sarà invece celebrata la Messa votiva a Maria Regina della Famiglia, rivolta in modo particolare alle coppie che hanno celebrato il proprio matrimonio nel Santuario.

Sabato 15 agosto, Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, e nelle giornate del 16 e del 17 agosto, il Santuario resterà aperto con orario continuato, offrendo ai fedeli e ai pellegrini la possibilità di sostare in preghiera, ricevere una benedizione e accostarsi al sacramento della Riconciliazione. Domenica 16 agosto, alle ore 16, sarà celebrata la Messa per i malati, i volontari e gli operatori sanitari, segno della particolare attenzione riservata a chi vive la sofferenza e a quanti quotidianamente se ne prendono cura.

La Cena in piazza

Alle 20 di domenica 16 agosto tornerà la tradizionale «Cena in piazza»: il sagrato del Santuario si trasformerà in una grande tavola all’aperto, riunendo famiglie, giovani, anziani, volontari e cittadini in uno dei momenti di maggiore convivialità della Festa. La partecipazione è possibile previa prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili, contattando il numero 338 2610114.

I fuochi d’artificio

Lunedì 17 agosto i tradizionali fuochi d’artificio Lunedì 17 agosto, vigilia della Solennità, alle ore 18.30 il Vicario generale della Diocesi di Bergamo, monsignor Davide Pelucchi, presiederà la Messa della Vigilia dell’Apparizione. Dalle ore 20.30, nell’area di piazzale Goisis, il Corpo Musicale «Gioacchino Rossini» di Palazzago accompagnerà il pubblico con «Aspettando i fuochi», mentre alle ore 21 il cielo di Bergamo si illuminerà con il tradizionale spettacolo pirotecnico offerto da Atalanta B.C. I fuochi saranno sparati da un’area nei pressi del Parco Goisis e tutta la zona circostante sarà trasformata in una grande area pedonale dove sarà possibile gustare il grande spettacolo. Al termine, il Corpo Musicale accompagnerà il pubblico lungo le tradizionali bancarelle fino al Santuario, dove si potrà ricevere la benedizione davanti al Simulacro. La serata proseguirà anche grazie alla collaborazione dell’Associazione Commercianti di Borgo Santa Caterina e delle attività aperte per l’occasione.

Il giorno dell’Apparizione

Martedì 18 agosto, giorno dell’Apparizione, fin alle prime ore del mattino il Santuario accoglierà fedeli e pellegrini con le Messe delle ore 6, 7 e 8. Alle ore 9 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal prevosto di Borgo Santa Caterina e rettore del Santuario, monsignor Pasquale Pezzoli.

Alle ore 10 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bergamo rinnoveranno il tradizionale omaggio floreale alla colonna votiva del Santuario. Alle ore 10.30 sarà celebrata la Messa cantata presieduta da monsignor Andrea Paiocchi, prevosto emerito di Santa Caterina, insieme ai sacerdoti originari del Borgo o che vi hanno esercitato il proprio ministero pastorale. La liturgia sarà accompagnata dal Coro dell’Immacolata, diretto dal maestro Ivan Zucchetti. Alle ore 11.45 monsignor Pasquale Pezzoli guiderà una preghiera e la recita dell’Angelus, con la «scoperta» dell’Effigie della Beata Vergine Addolorata, nel ricordo dell’evento avvenuto a mezzogiorno del 18 agosto 1602.

Nel pomeriggio, alle ore 16, si terrà la tradizionale benedizione dei bambini, uno dei momenti più cari alle famiglie. Alle 17.30 il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, presiederà la Messa solenne dell’Apparizione, accompagnata dalla Corale «Tommaso Bellini» di Villa d’Ogna, diretta dal maestro Silvano Paccani. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul sito de L’Eco di Bergamo.

La processione

Alle ore 20 saranno cantati i Vespri solenni e alle 20.30 prenderà avvio la storica processione con l’antico Simulacro della Beata Vergine Addolorata, presieduta dal vescovo Francesco Beschi. Migliaia di fedeli accompagneranno la Madonna dell’Apparizione lungo le vie di Borgo Santa Caterina, illuminate dalle luminarie lauretane e ornate a festa, rinnovando una delle espressioni più profonde e identitarie della devozione popolare bergamasca.

Per i bambini