Bergamo in festa per Sant’Alessandro: il programma completo delle iniziative

Dal 21 agosto al 6 settembre Bergamo celebra il patrono con la Festa di Sant’Alessandro 2026, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune, d’intesa con l’Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi e con il coordinamento della Fondazione Adriano Bernareggi.

Il tema scelto è «Custodire la comunità nella concordia», ispirato al motto latino Concordia civium murus urbium: la vera difesa di una città non risiede soltanto nelle sue mura, ma nell’unità e nella responsabilità dei cittadini. Il programma intreccia arte, musica, spettacoli, visite guidate, incontri, attività per famiglie e celebrazioni religiose, coinvolgendo musei, biblioteche, associazioni e quartieri.

Festa di Sant’Alessandro, gli eventi principali

Ad aprire il calendario sarà «Atlante», progetto dell’artista Maurizio Donzelli realizzato con adolescenti dei quartieri sul tema della comunità plurale. Tra gli appuntamenti centrali figura «Ciò che ci unisce», dialogo tra il Vescovo Francesco Beschi e la sindaca Elena Carnevali, in programma il 28 agosto nella chiesa di Santa Teresa di Lisieux.

Sabato 29 agosto la Cattedrale ospiterà «Messaggeri», produzione che unisce arti visive, musica e danza contemporanea. La serata si concluderà con la degustazione della Torta di Sant’Alessandro e dei vini Valcalepio sotto i portici del Palazzo della Ragione.

Celebrazioni religiose e festa nei quartieri

Il programma religioso inizierà il 25 agosto con il cammino orante verso la Cattedrale. Il 26 agosto il vescovo presiederà la Messa solenne, i Vespri e la celebrazione nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna.

La festa raggiungerà anche i quartieri: il 5 settembre appuntamenti, laboratori e cena comunitaria a Loreto; il 6 settembre iniziative culturali, teatro, musica e attività per bambini attorno a via Quarenghi. Il 26 agosto è inoltre prevista l’apertura straordinaria serale dei musei di Città Alta.

Sant'Alessandro festa del Patrono, la presentazione delle iniziative a Palazzo Frizzoni

Il programma completo delle iniziative

Dal 21 agosto al 6 settembre

Ex Ateneo di Scienze Lettere e Arti, piazza Padre Reginaldo Giuliani: Maurizio Donzelli. «Atlante», a cura della Fondazione Adriano Bernareggi, In collaborazione con il Comune di Bergamo. Atlante è un progetto che coinvolge adolescenti dei quartieri della città in un processo di co-creazione artistica sul tema della concordia, come ricerca di connessioni e appartenenza dentro una comunità plurale.

Ingresso libero. Orari: ven e sab • dalle 15 alle 19 / dalle 20 alle 22 | dom • dalle 10 alle 13 / dalle 15 alle 19. Info: fondazionebernareggi.it

22 agosto • alle 10.30

Civico Museo Archeologico di Bergamo, piazza Cittadella 9: Prima delle mura: gli spazi della città romana, a cura del Civico Museo Archeologico, in collaborazione con il Centro Didattico Culturale. Dove oggi sorgono le vie e i palazzi custoditi dalle mura veneziane, duemila anni fa vi erano i luoghi pubblici e privati di Bergomum. L’itinerario conduce alla scoperta delle tracce della città romana nascoste sotto gli edifici del borgo antico. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: Eventbrite. Info: museoarcheologicobergamo.it

23 e 26 agosto

Porta di Sant’Alessandro e Cannoniera di San Giovanni: alla ricerca dell’acqua nella fortezza di Bergamo, 23 agosto • alle 10 e alle 16 | 26 agosto • alle 10.

Intorno al baluardo di Sant’Alessandro. 23 agosto • alle 10 e alle 16 | 26 agosto • alle 10 e alle 16. A cura del Servizio Cultura e Unesco del Comune di Bergamo, In collaborazione con Associazione Guide turistiche Città di Bergamo Aps

Due visite guidate tra i segreti delle Mura: Alla ricerca dell’acqua svela l’antico sistema idrico della città murata; con Intorno al baluardo si scende nella Cannoniera sulle tracce della basilica perduta nel 1561.

23 agosto • alle 15

Museo Civico di Scienze Naturali «Enrico Caffi», piazza Cittadella 10: Piccole creature, grandi comunità. La natura insegna a vivere insieme. Family Friendly (6-11 anni), a cura del Museo Civico di Scienze Naturali, in collaborazione con Associazione Didattica Naturalistica.

Impariamo dalla natura come la collaborazione e il dare valore al singolo nel gruppo rafforzi la comunità.. Ingresso gratuito bambini / 3 euro adulti accompagnatori. Prenotazione: Eventbrite. Info: museoscienzebergamo.it

25 agosto • alle 10

Piazze e vie di Bergamo: XVII concerto di campane per la solennità di Sant’Alessandro nella città di Bergamo a cura della Federazione Campanari Bergamaschi e dell’Ufficio Musica Sacra della Diocesi di Bergamo. In collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale

Dà avvio al concerto il rintocco del Campanone dalla Torre Civica, proseguendo con la Cattedrale di Sant’Alessandro e con molti campanili di Città Alta e di Città Bassa. Ingresso libero. Info: campanaribergamaschi.net

25 agosto • alle 21 e alle 22

Il Bernareggi - Museo Diocesano, piazza Duomo 3: Piazza Duomo by night: Cattedrale, Battistero, Museo Bernareggi. A cura della Fondazione Adriano Bernareggi

Un itinerario di visita per scoprire i luoghi che hanno dato vita alla storia della Chiesa di Bergamo: la Cattedrale di Sant’Alessandro Martire, il suo Museo sotterraneo realizzato nelle fondamenta dell’antica basilica paleocristiana di San Vincenzo, il Battistero e l’antico Palazzo Vescovile, che ora ospita il Museo Bernareggi. Biglietto: 5 euro. Prenotazione obbligatoria: Eventbrite. Info: fondazionebernareggi.it.

26 agosto • alle 10, 11.30, 16 e 18

Il Bernareggi - Museo Diocesano, piazza Duomo 3: Alle radici della concordia, a cura della Fondazione Adriano Bernareggi. Una visita guidata all’Antica Cattedrale, una delle tre sedi del Museo Bernareggi, che conserva tracce di domus romane, resti della chiesa paleocristiana e della cattedrale romanica, oltre a preziosi oggetti d’arte liturgici. Ingresso libero (solo all’Antica Cattedrale) e visite gratuite

26 agosto • alle 15, 16 e 17.30

Piazze e vie di Bergamo: Concerto di campane itineranti, a cura della Presidenza del Consiglio comunale e della Federazione Campanari Bergamaschi.

Tra le vie della città il castello di dieci campane tiene tre concerti: alle 15 in piazza Mascheroni, alle 16 all’esterno della Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, in via Sant’Alessandro 35, e alle 17.30 all’esterno della Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, in largo Belotti 1. Info: campanaribergamaschi.net

26 agosto • alle 16

Palazzo Frizzoni, piazza Matteotti 27: Porte aperte a Palazzo Frizzoni, a cura della Presidenza del Consiglio comunale. Visita alla scoperta della storia di Palazzo Frizzoni a cura del professor Giovanni Carullo, per visitare alcuni degli ambienti più significativi del palazzo. Ingresso libero. Info: comune.bergamo.it

26 agosto • alle 18.45 e alle 21

Portico del Palazzo della Ragione, piazza Vecchia: «Battito». a cura di Percussioni Dadadang, in collaborazione con Fondazione Adriano Bernareggi. Tra l’antico Palazzo del Comune e la Cattedrale un unico battito attraversa la piazza. Le percussioni trasformano lo spazio urbano in un luogo di ascolto e partecipazione: un cuore comune che pulsa all’unisono, immagine della concordia di una comunità. Ingresso libero. Info: fondazionebernareggi.it

26 e 29 agosto | 5 settembre

26 agosto • alle 16 | 29 agosto • alle 10.30 | 5 settembre • alle 10.30

Il Bernareggi - Museo Diocesano, piazza Duomo 5

Atlante: per orientarsi nella pluralità

A cura della Fondazione Adriano Bernareggi

In collaborazione con la Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici

Un percorso in quattro tappe nell’Atlante che Maurizio Donzelli ha composto per la festa di Sant’Alessandro. Dall’Ex Ateneo al Palazzo Vescovile, dall’Antica Cattedrale all’ex Chiesa di San Michele all’Arco. Ritrovo al Museo Bernareggi.

Biglietto ridotto: 5 euro. Prenotazione obbligatoria: Eventbrite

Info: fondazionebernareggi.it

26 agosto • dalle 18 alle 22

Monastero di Astino, via Astino 13, Francesco Jodice. Luoghi comuni. a cura della Fondazione Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo e Valle d’Astino Srl

La mostra fotografica dedicata al lavoro di Jodice presenta una sezione site-specific realizzata a partire da alcune pagine de L’Eco di Bergamo: le parole cancellate lasciano emergere un nuovo racconto di Bergamo, specchio della concordia che unisce la città alla sua comunità.

Ingresso libero

26 agosto • alle 21

Monastero di Astino, via Astino 13

Concerto di Sant’Alessandro

A cura di Abbm Associazione Bergamasca Bande Musicali

In collaborazione con Fondazione Mia

Il tradizionale concerto bandistico di Sant’Alessandro al Monastero di Astino, organizzato da Abbm, quest’anno vede la partecipazione del Corpo Musicale Luigi Bordogna di Albegno, diretto dal maestro Francesco Panico.

26 agosto • alle 21

Torre dei Caduti, piazza Vittorio Veneto: Torre dei Caduti by night, a cura del Museo delle storie di Bergamo. Un percorso nella memoria collettiva del Novecento in città sino alla terrazza panoramica dove lo sguardo abbraccia Bergamo tra passato, presente e futuro. Biglietto: 10 euro. Prenotazioni: Ticketlandia. Info: museodellestorie.bergamo.it

26 agosto – 12 settembre

Casa Suardi, piazza Vecchia 8: Porte aperte. Gli ingressi alla città nella storia di Bergamo, a cura della Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici. Fotografie e incisioni delle porte e dei portelli delle Mura, varchi che univano Bergamo alta e bassa: segni di una concordia che affida alla città il compito di custodire ciò che la rende una sola comunità. Ingresso libero. Orari: lun - ven • dalle 9 alle 17.30. Info: bibliotecamai.org • [email protected] • 035 399430/431

27 agosto • alle 18

Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici, Salone Furietti: il segreto di Alessandro. A cura della Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici. Presentazione del romanzo di Roberto Fabbri, ambientato tra Milano e Bergamo: un mistero legato alla leggenda di Sant’Alessandro, tra fatti documentati, luoghi reali e narrazione. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: bibliotecamai.org • [email protected] • 035 399430/431

27 agosto • alle 20.15

Basilica di Santa Maria Maggiore, piazza Duomo 1: Santa Maria Maggiore: cappella della città, a cura della Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo. Visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore, Cappella della città e luogo simbolo della storia cittadina, capace di coniugare iniziativa privata e funzione pubblica. Ingresso libero. Info: fondazionemia.it • [email protected] • 035 223327 o 340 4177948

28 agosto • alle 21

Cult!, Sala dell’Orologio, piazza della Libertà 7: Futura, a cura di Gamec, Lab80 e Università degli Studi di Bergamo. Il film di Alice Rohrwacher è un ritratto del Paese osservato attraverso gli occhi e le voci di giovani che raccontano i luoghi in cui abitano, i propri sogni e aspettative tra desideri e paure. Biglietto: intero 6,50 euro | ridotto 5,50 euro | ridotto speciale: 4,50 euro (tesserati Laboratorio 80; Club Gamec). Info: [email protected]

29 agosto

Alle 10 • Biblioteca Ambiveri, via Piacentini 5

Alle 16 • Biblioteca Tiraboschi, via San Bernardino 74

Abbattere i muri, costruire la città. Incontro di lettura e laboratorio per bambini Family Friendly (4-8 anni), a cura del Sistema Bibliotecario Urbano, in collaborazione con Vetrina di Porta Dipinta di Claudia Benicchio. L’evento propone un’attività esperienziale basata sull’albo illustrato Il Muro. Attraverso la narrazione e la creatività, i piccoli partecipanti esplorano il valore dell’integrazione e della concordia. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: Biblioteca Tiraboschi 035 399192 | Biblioteca Ambiveri 035 399312. Info: biblioteche.comune.bergamo.it

29 agosto • alle 15

Museo Civico di Scienze Naturali «Enrico Caffi», piazza Cittadella 10: storie e reperti protagonisti al Museo di Scienze. Memorie che diventano patrimonio comune. A cura del Museo Civico di Scienze Naturali. In collaborazione con Associazione Didattica Naturalistica. Un viaggio tra l’esposizione permanente e la mostra temporanea Ali, cristalli e memorie per scoprire le collezioni e le donazioni ricevute dalla comunità. Visita guidata gratuita • Biglietto: adulti 3 euro | bambini gratuito. Prenotazione anticipata obbligatoria: Eventbrite. Info: museoscienzebergamo.it

29 agosto • alle 16

Gamec, via San Tomaso 53. Derive urbane - Passeggiate come atti creativi, a cura di Gamec. Scopri la città con la «deriva urbana»: un cammino collettivo e creativo senza meta, per riscoprire l’ambiente circostante. L’esperienza potrebbe concludersi in un punto diverso da quello di partenza. Il percorso si sviluppa all’aperto lungo le vie cittadine e può presentare barriere architettoniche o limiti di accessibilità per persone con disabilità o mobilità ridotta. Ingresso libero. Prenotazione: [email protected]. Info: gamec.it

29 agosto • alle 21

Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo: «Messaggeri», spettacolo di arti visive, musica e danza contemporanea. Coreografie di Roberto Cocconi, Luca Zampar. Progetto di Maria Elisabetta Novello. In scena Luca Di Giusto, Fabio Pronesti, Andrea Rizzo, Luca Zampar, Roberto Cocconi e il Coro polifonico di Ruda, diretto da Fabiana Noro. Percussioni: Gabriele Rampogna. Produzione: Compagnia Arearea 2025. Coro polifonico di Ruda 2025. Coproduzione: Mittelfest. Promosso da Comune di Bergamo - Assessorato alla Cultura. A cura di Fde Festival Danza Estate. In collaborazione con Ufficio Pastorale della Cultura, Diocesi di Bergamo, Fondazione Adriano Bernareggi, Parrocchia di Sant’Alessandro in Cattedrale. Ingresso gratuito. Prenotazione consigliata: Eventbrite. Info: comune.bergamo.it

30 agosto • alle 11 | 5 settembre • alle 16.30

Accademia Carrara, piazza Giacomo Carrara 82. L’arte d’essere d’accordo - Festa del patrono di Bergamo. Family Friendly (+8 anni). A cura dei Servizi Educativi dell’Accademia Carrara. La concordia civium in Accademia Carrara si esprime nelle donazioni che creano il patrimonio museale: un gesto virtuoso per costruire un bene comune, scoprendo il senso che lega l’arte alla comunità. Biglietto: ingresso 8 euro | percorso interattivo 7 euro. Prenotazione obbligatoria: 328 1721727 • [email protected]. Info: lacarrara.it

2 settembre • alle 20.45

Il Bernareggi - Museo Diocesano - Aula Picta, piazza Duomo 5. Conferenza: Il Cantico delle creature e la rivoluzione fisico-cosmologica francescana del XIII-XIV secolo, a cura di Enrico Giannetto, Università degli Studi di Bergamo. In collaborazione con la Fondazione Adriano Bernareggi. Le radici della scienza moderna si ritrovano nel Medioevo Francescano: una nuova concezione della Natura, della materia, del moto, una nuova scienza cinematica e dinamica. Ingresso libero. Info: fondazionebernareggi.it

3 settembre • alle 20.30

Il Bernareggi - Museo Diocesano, piazza Duomo 5: «Una notte al museo. Leggere architetture». A cura dell’Ordine degli Architetti di Bergamo e di Fondazione Architetti Bergamo. In collaborazione con la Fondazione Adriano Bernareggi. Se la concordia è la capacità di una comunità di riconoscersi in un bene comune, allora l’architettura rappresenta uno degli strumenti attraverso cui questa esperienza si concretizza. Il percorso in museo diventa una riflessione sul ruolo degli spazi nella costruzione del senso di appartenenza. Biglietto 5 euro. Prenotazione obbligatoria: Eventbrite. Info: architettibergamo.it • [email protected] • 035 219705

Serata di riflessione

28 agosto • alle 21

Chiesa di Santa Teresa di Lisieux, via Giulio Crescenzi 65

Ciò che ci unisce

Dialogo sulla concordia tra Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, Elena Carnevali, sindaca di Bergamo.

L’incontro è promosso dalla Comunità Ecclesiale territoriale della Città e dalle parrocchie cittadine dedicate a Sant’Alessandro.

Le celebrazioni religiose

25 agosto • alle 19.30

Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, via Sant’Alessandro 35

Cammino orante verso la Cattedrale

Un itinerario di meditazione che unisce due luoghi dedicati alla memoria del martire Alessandro e che fa tappa al Monastero San Benedetto, alla chiesa della Madonna del Giglio e nella Basilica di Santa Maria Maggiore per concludersi con un momento di incontro e preghiera insieme al vescovo Francesco in Cattedrale.

26 agosto • alle 10.30

Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo

Santa Messa solenne presieduta dal vescovo Francesco

Con la partecipazione della Cappella Musicale del Duomo di Bergamo.

26 agosto • alle 17

Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo

Vespri solenni presieduti dal vescovo Francesco

Con la partecipazione del Capitolo della Cattedrale e della Cappella Musicale del Duomo di Bergamo.

26 agosto • alle 18.30

Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, via Sant’Alessandro 35

Santa Messa solenne presieduta dal vescovo Francesco

Con la partecipazione del Coro dell’Immacolata.

Altre iniziative per fare festa

21 agosto • alle 20.45

Piazza Vecchia

42ª edizione del Festival internazionale del folklore e delle tradizioni: spettacolo folk

A cura del Ducato di Piazza Pontida

Spettacolo folcloristico in piazza Vecchia: i quattro gruppi del festival si esibiscono offrendo al pubblico uno spaccato delle proprie tradizioni popolari.

Ingresso libero.

26 agosto • alle 12

Piazza Duomo

42° Festival internazionale del folklore e delle tradizioni: il folklore saluta le autorità civili e religiose

A cura del Ducato di Piazza Pontida

Al termine del Pontificale in onore di Sant’Alessandro, i quattro gruppi folk presenti al festival attendono l’uscita dal Duomo per omaggiare la città.

Ingresso libero.

21-23 agosto e 26 agosto • dalle 9 alle 24

Sentierone

Fiera di Sant’Alessandro

A cura di Comap

Fiera tradizionale con bancarelle, street food, dj set Radio VivaFm e gran finale con lo spettacolo acrobatico di danza aerea, fuoco e bolle.

Ingresso libero.

La festa nei quartieri

Due quartieri, due feste, lo stesso spirito di partecipazione.

Sabato 5 settembre

Festa a Loreto

Il quartiere accoglie attività itineranti, letture, spettacoli, danze e giochi per persone di ogni età. In uno spirito di concordia si potrà poi cenare insieme all’aperto, grazie ai volontari della parrocchia.

Domenica 6 settembre

Festa attorno a via Quarenghi

Il quartiere prende vita: dal pomeriggio, nella strada chiusa al traffico, le visite guidate si alternano a giochi per bambini, teatro, concerti, una sfilata e altre attività tutte da scoprire.

La festa nei quartieri è realizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche della Casa, Partecipazione e Reti di Quartiere, grazie al coinvolgimento delle associazioni, delle realtà culturali, sportive, sociali ed educative, dei gruppi e dei cittadini che partecipano alla vita delle Reti di quartiere di Loreto e Centro Sant’Alessandro.

Speciale musei 26 agosto

Apertura straordinaria fino alle 20 dei musei di Città Alta.

Ingresso gratuito:

Museo Scienze Naturali “Enrico Caffi”

Civico Museo Archeologico

Palazzo della Ragione

Il Bernareggi - Antica Cattedrale

Biblioteca Civica Angelo Mai - Palazzo Nuovo, fino alle 19

Ingresso ridotto:

Museo delle storie di Bergamo: Palazzo del Podestà e Campanone, 6 euro

Museo della Cattedrale, 3 euro