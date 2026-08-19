«Food Film Fest», il linguaggio universale del cinema racconta il cibo del mondo

Dal 2014, anno della sua nascita, il festival ha raccolto oltre 6.500 opere provenienti da 103 nazioni, costruendo, edizione dopo edizione, una grande mappa di immagini, sapori e testimonianze. Una collezione preziosa e sempre più ampia che descrive il pianeta attraverso il linguaggio universale del cinema. «Nel cibo, la metamorfosi accade ogni giorno – spiega Zambonelli – Un ingrediente muta forma, consistenza e sapore attraverso conoscenza, gestualità, tecnica e creatività. Ma, dietro ogni trasformazione, si cela qualcosa di più profondo. Ogni piatto conserva infatti il segno dell’incontro fra territori e generazioni, diventando specchio del cambiamento delle società e delle comunità e facendosi ponte, attraverso la memoria, fra passato e futuro. In questo processo, il cinema entra con una forza unica: abbraccia il reale, lo trasforma in racconto e lo restituisce agli spettatori». Come sempre, al centro della tredicesima edizione del «Food Film Fest», il concorso cinematografico internazionale, con 41 film selezionati tra oltre 600 opere candidate provenienti da 90 nazioni e suddivisi nelle categorie «Doc», «Movie» e «Animation». Le opere in gara accompagneranno l’intero programma fino alla serata finale, quando si terranno le premiazioni e saranno proclamati i vincitori. Ricco il ventaglio di eventi offerto. Fra i più attesi, quello della prima serata con Enzo Iacchetti, uno dei volti più amati della televisione e dello spettacolo italiano, che sarà protagonista, insieme a Icio De Romedis, di un incontro dedicato al cortometraggio «Oggi offro io». Un momento che unirà cinema e memorie personali e che ripercorrerà la carriera del “battitore libero” della tv italiana, alla volta di un’immagine più intima e inedita. La giornata inaugurale, inoltre, renderà omaggio a Carlo Petrini, fondatore di «Slow Food» e voce tra le più visionarie della cultura gastronomica contemporanea, scomparso quest’anno. Raoul Tiraboschi, coordinatore di Food Policy Bergamo e Food Policy Advisor WFMC – Roma, ne ripercorrerà l’eredità: un pensiero pionieristico che ha restituito al cibo il suo profondo valore sociale, culturale e identitario. Nei giorni a seguire, lo sguardo internazionale del festival arriverà fino in Bolivia, con due appuntamenti dedicati a Cochabamba, «Città creativa UNESCO per la gastronomia» e partner di Bergamo in un percorso di scambio culturale.