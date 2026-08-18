Sberle ai bambini o educazione gentile? Esiste una terza via: la normalità

I guru dell’educazione dolce (che è un’etichetta social, più che una teoria pedagogica organica) ci ricordano che il bambino ha la corteccia prefrontale ancora immatura, e quindi fatica a contenere gli impulsi (come scriveva Seneca). Siamo noi adulti a doverci controllare. E questo è verissimo: attraverso la nostra calma i bambini imparano a calmarsi. Non possiamo dire urlando a un bambino di non urlare. Gli adulti siamo noi. La responsabilità di non farsi trasportare dalla rabbia è nostra. Però siamo adulti, non siamo santi né robot. Un bambino che fa i capricci, sommato al fratellino che piagnucola, sommato alla brutta giornata che abbiamo avuto al lavoro, sommato al marito che ha dimenticato di fare la spesa, sommato al condizionatore che non funziona… Ci fa sbroccare. È umano e non stiamo danneggiando irreparabilmente i nostri figli perché ci siamo messe a urlare: «Non ce la faccio più». Anzi, piuttosto che mantenere una calma del tutto artificiale forse è meglio dire chiaramente ai bambini come ci sentiamo, comunicare i nostri limiti e che non possiamo dare loro sempre retta. Ci sono giorni in cui sento di meritare il Nobel per la Pace per non avere perso le staffe con i miei figli.