Dove sono finite le stelle? Il cielo sopra Bergamo è sempre più luminoso

Il problema è che, anche una volta adattata la visione al buio, bisogna trovarsi in un punto in cui si ha la possibilità di vederlo, il cielo. E questa possibilità, soprattutto in territori densamente abitati, si sta restringendo. Come testimonia Dal Prato, «negli ultimi anni il problema si è acuito in modo notevole. Come Torre del Sole siamo andati spesso al Passo del Pertüs o ai Piani dell’Avaro per cercare posti bui, e bui lo erano davvero fino a cinque o sei anni fa. Oggi il cielo non è più buio: è marroncino e luminoso ». È il fenomeno dell’inquinamento luminoso, ovvero la dispersione nell’ambiente della luce artificiale. Una parte di quella luce viene riflessa dalle superfici urbane e dagli edifici, un’altra si disperde verso l’alto e viene diffusa dall’atmosfera: il risultato è quel chiarore che impedisce al cielo notturno di diventare davvero nero.