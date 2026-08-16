Come funzionano i fuochi d’artificio? La chimica dietro colori, luci e scintille

Guardare uno spettacolo pirotecnico equivale a guardare un’esibizione di reazioni chimiche, pianificazione ed ingegneria. Andiamo a vedere com’è fatta una miscela pirotecnica. Una miscela pirotecnica è composta da due elementi fondamentali: un combustibile e un comburente. Con una fonte di innesco, combustibile e comburente iniziano a reagire tra di loro producendo una grande quantità di calore. Chimicamente i comburenti usati per i fuochi d’artificio sono sostanze ricche di ossigeno come il nitrato di potassio o il perclorato di potassio. Il combustibile è una sostanza che può catturare l’ossigeno come la polvere di alluminio, la polvere di magnesio, il carbone o lo zolfo. La quantità e le proporzioni tra combustibile e comburente cambiano di molto la velocità della reazione. Infatti si può passare da una reazione lenta e costante ad una rapidissima e violenta. Un esempio di combustione lenta è una candela che brucia, in cui il comburente è l’ossigeno presente nell’aria e il combustibile è la cera della candela.