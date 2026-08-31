La forza silenziosa di fare spazio a ciò che c’è

Accettare non elimina necessariamente l’emozione primaria — posso essere triste e accettare di esserlo — ma riduce il senso di colpa e il conflitto generato dal pensiero: non dovrei sentirmi così. È uno dei principi della mindfulness e dell’Acceptance and Commitment Therapy: la regolazione, e quindi la gestione delle emozioni, nasce dall’incontro tra consapevolezza e accoglienza. Per questo accettare non è passività, anzi è un’azione. È rinunciare alla lotta inutile per poter scegliere meglio quella necessaria e irrinunciabile.