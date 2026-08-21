«Se qualcuno guardandomi si emoziona è già una vittoria», Andrea Salvi e la magia del twirling

Tornare per divertirsi non è semplice, e farlo dopo tre anni, di nuovo come individualista, lo è ancora meno. «Costruire la routine che ho portato in campo insieme al mio allenatore ha significato affrontare questa avventura con una maturità diversa: non solo eseguire un esercizio, ma avere qualcosa da raccontare e da regalare ai giudici e alla gente – confessa – Gareggiare davanti a un’arena con più di 4.000 spettatori è qualcosa che fa palpitare. Anche se, in realtà, te ne rendi conto fino in fondo solo dopo aver terminato l’esercizio, quando esco dalla mia “bolla”, come amo definirla». Ma per arrivare alle grandi platee e ai sogni mondiali, ciò che sta nel backstage e che vedono in pochi è proprio la parte fondante: «Il twirling – riferisice – richiede sicuramente grande impegno, costanza e sacrificio. Negli anni passati mi allenavo sei giorni su sette. Oggi chiaramente non è più possibile avere lo stesso tipo di disponibilità, perché ci sono anche il lavoro e tutti gli altri aspetti della mia vita privata. Credo però che l a maturità e la consapevolezza compensano in parte il tempo che non posso più dedicare allo sport. Oggi mi alleno mediamente due giorni alla settimana, concentrando molto il lavoro e facendo degli allenamenti intensivi. Pian piano ho imparato soprattutto a conoscere il mio corpo e a capire dove e come destinare le energie che ho a disposizione. Non è più una questione soltanto di quantità, ma di qualità». Quantità e qualità che fanno rima anche con quotidianità: «Lavoro a Milano in un’agenzia creativa che si occupa di marketing. Mi occupo principalmente della parte commerciale e della gestione dei clienti all’interno del team di Brand Partnerships. Questa attività permette di vivere la creatività in un modo completamente diverso e che mi stimola moltissimo. Mi piace perché anche professionalmente sono sempre a contatto con persone, idee e progetti diversi. Sicuramente la disciplina e la resilienza che ho costruito in tanti anni di sport mi aiutano ad affrontare il lavoro e le difficoltà con un approccio diverso. Ed è stato essenziale anche il supporto che ho ricevuto da tutti i colleghi e dalla CEO, che hanno sempre compreso e sostenuto questa mia “seconda vita” da atleta».