Tamburello, Daniele Trionfini sul tetto d’Italia con il Dossena

«Un risultato straordinario che non è nato con la conquista del tricolore – ha detto il patron – bensì è il frutto di una pianificazione di sei anni. Il mio ringraziamento a giocatori ed allenatori che ci hanno accompagnato nel percorso. Quest’anno abbiamo costruito un gruppo molto forte con la ferma volontà di riportare un titolo nel nostro territorio. Soprattutto per Dossena e i suoi abitanti: è lo sport principale ed il successo è dedicato a loro». Un qualcosa che per Manuel Beltrami – una leggenda vivente – significa il timbro numero 15 mentre per Daniele Trionfini è il primo, unico orobico della pattuglia e valoroso capitano: « Vincere il primo scudetto in serie A a 45 anni e con la squadra del proprio paese – ha dichiarato – è qualcosa d’impagabile. Ho cominciato con questi colori addosso vincendo tutti i titoli, mancava quello nella massima serie. E quando Consonni ha preso le redini sono rientrato proprio per arrivare fino a qui. Non è mai facile mantenere i pronostici perché un conto è sentirsi dire d’essere i più forti e un altro è dimostrarlo sul terreno di gioco. Siamo stati bravissimi, ma adesso il nostro compito non è finito. Soprattutto perché dobbiamo far capire che il tricolore vinto non è stato un episodio». E la prima occasione si chiama Coppa Italia. Un cammino cominciato domenica scorsa con l’eloquente 6-0 6-2 rifilato ai cugini del Castelli Calepio in un appuntamento che vedrà gli scudettati avere, ancor più, l’etichetta di compagine da battere contro gli altri cugini dell’Arcene, la Cavrianese ed il Ceresara, in quello che sarà un remake da non perdere.