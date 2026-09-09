Al via il 34esimo «Festival Organistico Internazionale di Bergamo» nel segno della versatilità

L’Organo Balbiani della Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie, in Città Bassa, sarà co-protagonista dell’appuntamento di venerdì 9 ottobre, nel quale sarà ospitato Niklas Jahn, giovane talento vincitore nel 2023 del primo premio ex-aequo in improvvisazione a St.Albans (UK) e il primo premio assoluto al 9° concorso d’interpretazione Musashino di Tokyo, ottenendo l’anno successivo, a soli 28 anni, la prestigiosa titolarità dell’organo Silbermann-Kern alla Frauenkirche di Dresda: «Il concerto sull’organo Balbiani – spiega Galessi – è nostra tradizione affidarlo ai giovani vincitori di importanti concorsi internazionali. Jahn, artista versatile e creativo – e anche direttore di coro e orchestra – ha accettato con entusiasmo la nostra proposta di cimentarsi (sarà la prima volta al Festival) in un’improvvisazione ispirata al gusto».