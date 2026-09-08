Back to school, salviamo le lavagne con i gessetti

La sua non è una posizione isolata: diversi Paesi all’avanguardia nella digitalizzazione scolastica stanno facendo marcia indietro, riducendo l’uso di tablet e schermi in favore di carta, penna e libri di testo cartacei. La Svezia ha bloccato i piani per i tablet nella scuola dell’infanzia e ha investito centinaia di milioni di corone per ritornare ai libri di carta. Anche Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Francia hanno introdotto forti limiti o restrizioni all’uso dei dispositivi digitali puri nelle classi, spinti dai report dell’UNESCO e dal calo nei test di apprendimento.