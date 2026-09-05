Engadina, un’escursione tra i ghiacciai che si ritirano

In impeccabile assetto “trail-running” incontriamo un escursionista che si avvia sul nostro percorso. Ero già pronto al «Guten Morgen» e all’ingaggio di una disfida atletica con il vil straniero e invece vengo anticipato da un «Buongiorno!» con una cadenza che con le Alpi ha poca attinenza: è Lorenzo, fiorentino doc, la cui storia subito ci incuriosisce. I nonni di Lorenzo erano engadinesi di Scuol che agli inizi del secolo scorso emigrarono in Toscana. Lorenzo racconta: «Allora non è come oggi, in Engadina c’era povertà e molta gente è migrata in cerca di lavoro». I suoi genitori, raggiunta l’età della pensione, sono tornati nella terra d’origine. Lorenzo trascorre nella casa paterna i giorni di vacanza e parla correttamente il romancio, il dialetto locale, ma non il tedesco. Così, smorzata ogni velleità agonistica, ci mettiamo in cammino in allegra compagnia.