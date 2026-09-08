A Trescore Balneario le tradizioni scendono in strada con la 67esima «Festa dell’Uva e dell’Agricoltura»

E poi ci sono le contrade di Trescore, cuore storico della manifestazione. Canton Vallesse Muradello sfilerà con un proprio carro allegorico, figuranti e un gruppo di sbandieratrici. Fornaci, Riva e Torre uniranno invece le proprie forze per due carri: uno dedicato alla coltivazione dell’uva e alla pigiatura, immerso nel paesaggio naturale, e uno ispirato a una divinità romana del vino, della vendemmia e della fertilità. La Contrada Novale-Macina parteciperà con i propri figuranti in abiti storici, mentre I Masser de Trescur porteranno il carro «Sotto l’Albero della Vita Contadina», dedicato alla tradizione. A completare il quadro ci sarà il Circolo Culturale Igea, con un carro e un gruppo di giovani ispirato alla serie animata Demon Slayer, insieme alla Kimetsu no Cosplay e alle Drexia Crew. I carri della Sfilata racconteranno i mondi diversi che si intersecano nel paese. Ci sarà il gruppo ET e i so’ amis di Caravaggio, nato dall’iniziativa di un gruppo di amici che da anni coltiva la passione per la costruzione dei carri allegorici e cerca di trasmetterla anche alle generazioni più giovani.