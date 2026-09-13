Quando la paura di restare soli ci fa accettare troppo

Possiamo riconoscere di meritare un’oasi? Si tratterebbe di una piccola, semplicissima rivoluzione copernicana: il cambio di prospettiva dal sentirci in dovere di dover dimostrare di meritare quei diritti emotivi fondamentali al sentire profondamente che li meritiamo già, e quindi iniziare a muoverci da questo punto, iniziando a garantire innanzitutto a noi questi diritti, e a guardarci con uno sguardo amorevole e non giudicante. E questo può essere solo l’inizio, il punto di partenza, per poi arrivare darci sempre più diritti e amore e benevolenza e di conseguenza, a cascata, garantirli e donarli a ciò che ci circonda, in cerchi concentrici che si fanno sempre più ampi, fino a contenere tutto ciò che esiste. Come se quell’oasi cui tanto anelavamo arrancando per la fatica e la sete nel deserto potesse espandersi e rinverdire tutto. Forse, allora, possiamo guardare quell’oasi che ci sembrava potesse salvare la vita per quello che realmente è, e ridimensionarne portata e importanza, confrontandola con tutto il verde del mondo. A volte la vita può essere come l’uomo che piantava alberi di Jean Giono, se ci riconosciamo quei diritti fondamentali e ci autorizziamo a muoverci per raggiungerli.