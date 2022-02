Un libro e un incontro per tracciare la rotta: torna (in presenza) “Tierra!”

Comincia giovedì 24 febbraio la settima edizione di “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano” , la rassegna culturale sovracomunale ideata e organizzata dai Sistemi Bibliotecari dell’Area di Dalmine e dell’Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo e, per la prima volta, anche dal Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo . Diciannove incontri in presenza per diciassette comuni, dedicati a tre tematiche in particolare: natura/ambiente, società, e percorsi. La direzione artistica è di Ornella Bramani .