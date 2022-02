Too Good To Go: è possibile trasformare il problema dello spreco alimentare in un business?

D i Too Good To Go abbiamo già parlato in questo articolo . Si tratta di un’applicazione nata nel 2015 in Danimarca proprio con l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare. Attualmente è presente in 17 Paesi (Europa, Stati Uniti e Canada), conta oltre 40 milioni di utenti ed è tra le prime posizioni negli store online di tutta Europa. Too Good To Go permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel di recuperare e vendere online, a prezzi ribassati, il cibo invenduto che è ancora “troppo buono per essere buttato” , proprio come recita il suo nome. L’acquisto avviene attraverso le magic box, ovvero scatole con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo, ma che sono ancora più che ottimi per il consumo.