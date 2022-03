L’Eco café incontra gli amanti delle arti manuali a Creattiva

Vi aspettiamo nel nostro piccolo salotto, nel padiglione A, per offrirvi un buon caffè, anche quest’anno offerto dalla torrefazione di Treviolo Caffè Poli , per leggere insieme a noi qualche pagina del quotidiano, ma anche per ascoltare le storie di tutti quegli amici, insegnanti, gruppi, coppie, anno dopo anno, scelgono di fare tappa a Bergamo per “creare” qualcosa insieme .