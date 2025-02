Luca Aldrighetti torna in città per rilanciare i Lions Bergamo, sognando di potersi allenare un giorno negli States

«È difficile spiegare come funzioni il football americano perché ha numerose regole. In poche parole si tratta di uno sport di squadra dove, attraverso l’utilizzo di tattiche e schemi, si cerca di portare la palla all’interno della zona del touchdown, posta oltre la linea di fondocampo, e realizzare così il punto. Per farlo si hanno a disposizione alcuni tentativi nei quali si prova a superare la linea difensiva avversaria prima che la palla venga restituita nuovamente a loro – spiega Aldrighetti -. Il mio ruolo è quello del runningback, il giocatore che corre con la palla lungo il campo e cerca di smarcare il quarterback, una sorta di ‘attaccante’ destinato ad andare in touchdown e realizzare il punto. Nella realtà non mi occupo soltanto di correre e compiere il passaggio decisivo, a volte posso esser utilizzato anche come ricevitore o bloccatore aggiunto. Oltre agli allenamenti fisici specifici, durante la settimana sentiamo spesso gli allenatori in videochiamata e sul campo proviamo le tattiche che preparano. È fondamentale aver molta pazienza e soprattutto investire molto tempo, nonostante in Italia i giocatori di football americano non siano professionisti».