Volley, Bergamo riparte con le donne ma la Serie A maschile resta lontana

Era il 10 maggio del 2023. Era il giorno di gara 2 semifinale play-off di serie A2 tra Agnelli Tipiesse Bergamo e Vibo Valentia. I calabresi pochi giorni dopo avrebbero conquistato la promozione in SuperLega di pallavolo maschile, salvo poi rinunciare a disputare il massimo campionato per cause di forza maggiore. Le stesse che, per la squadra bergamasca, sono da ricercarsi nella chiusura dello storico Palasport cittadino destinato a lasciare spazio a quella che sarà, pur con ritardo, la nuova sede della Gamec. Nel frattempo, il progetto del nuovo palazzetto nell’area dell’ex Teatro Creberg ha accumulato ritardi e incertezze. Tra le questioni ancora da chiarire c’è anche quella dell’idoneità dell’impianto rispetto ai requisiti richiesti dalla SuperLega. Il rischio, insomma, è che una volta completata la struttura si ripresentino problemi simili a quelli che hanno contribuito all’uscita di scena dell’Olimpia. E così, mentre la città aspetta una nuova casa per lo sport, la pallavolo maschile bergamasca continua a perdere terreno.