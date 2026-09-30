Dai 100 metri a Los Angeles 2028, Eric Marek non dimentica il sogno NFL: «Voglio costruire credibilità a livello internazionale»

«Vincere una medaglia per me era davvero importante, soprattutto perché le medaglie significano tanto. Vincere medaglie internazionali è davvero difficile. Vincere ai Giochi del Mediterraneo, invece, sembrava per il momento un obiettivo fattibile. Era un’occasione che volevo sfruttare e sono riuscito a centrare l’obiettivo. Quella medaglia non me la dà più nessuno e sono molto fiero di averla vinta e di aver sfruttato il momento, di aver colto l’occasione. È stato bellissimo vincere – confessa il velocista cresciuto nell’Atletica Bergamo 1959 – Ed è stato ancora più bello quando mi è arrivata la possibilità di correre nella staffetta mista, perché all’inizio non era scontato che avessi la condizione fisica per poterla fare. Io però la volevo tantissimo. L’ho fatta ed è stato bellissimo. Sono contentissimo di aver vinto e sono contento di essermi dimostrato un atleta che fa e vince, che dà il 100%. Sono contentissimo delle occasioni che ho avuto».