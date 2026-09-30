«M.UR.A»festival, un murale espressione di un intero quartiere

«Quando siamo arrivati a Longuelo abbiamo trovato una periferia curata e accogliente e a poca distanza un luogo come l’orto botanico “La valle della biodiversità” – spiega Valentina Monari di Collettivo Franco – Da lì è nato lo spunto di coinvolgere il direttore e chi si occupa della didattica per portare uno sguardo sul verde nel quartiere insieme ai suoi abitanti di diverse età. Così durante una passeggiata abbiamo ragionato sul tema natura urbanizzata e comunità; abbiamo poi riflettuto insieme alle persone su questi argomenti e in seguito li abbiamo tradotti in parole e immagini, realizzando un grande disegno collettivo e una fanzine, che Pablo Astrain utilizzerà poi come base per ideare la sua opera».